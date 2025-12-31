Ümit Özdağ: "2026 Yılı; Türk Devletinin Sınırlarıyla, Kurumlarıyla ve İradesiyle Yeniden Ciddiyet Kazandığı Bir Yıl Olmak Zorundadır"

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "2026 yılı, adaletin, hukukun, liyakatin ve milli birliğin yeniden güç kazandığı, Türk devletinin sınırlarıyla, kurumlarıyla ve iradesiyle yeniden ciddiyet kazandığı bir yıl olmak zorundadır" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yeni yıl dolayısıyla sosyal medya hesabından mesajı yayımladı. Özdağ, şu ifadeleri kullandı:

"Büyük Türk Milleti, Yeni bir yıla girerken, tarih boyunca en zor şartlarda dahi devletini ayakta tutmayı başarmış, haysiyetinden ve vatanından asla vazgeçmemiş büyük bir milletin evlatları olduğumuzu bir kez daha hatırlatmak isterim.

2026 yılı, adaletin, hukukun, liyakatin ve milli birliğin yeniden güç kazandığı, Türk devletinin sınırlarıyla, kurumlarıyla ve iradesiyle yeniden ciddiyet kazandığı bir yıl olmak zorundadır.

"Bu mücadele, binlerce yıllık devlet geleneğine sahip Türk milletinin mücadelesidir"

Türkiye için bu mümkündür ve zorunludur. 2025 yılının ilk günlerinde haksız yere özgürlüğünden mahrum bırakılmış biri olarak demir kapılar ardında geçen her gün bana şunu bir kez daha hatırlattı 'Bu ülke için asıl tehlike, gerçeği söyleyenlerden korkanlardır.' Ben bu yoldan dönmedim, dönmeyeceğim. Çünkü bu mücadele, binlerce yıllık devlet geleneğine sahip Türk milletinin mücadelesidir.

Bizim mücadelemiz Türk milletinin tamamının onurlu, güvenli ve müreffeh bir gelecekte yaşaması içindir. Umutsuzluk bize yakışmaz. Çünkü Türk milleti, ayağa kalkmaya karar verdiği gün tarih yazmıştır. Yeni yılın hürriyeti, demokrasiyi, cesareti, hakikati ve refahı büyüttüğü bir yıl olmasını diliyorum. Şehitlerimizin aziz hatırasına layık, çocuklarımıza güvenli bir ülke, milletimize güçlü bir devlet getirmesi dileklerimle büyük Türk milletinin yeni yılını kutluyorum. Ne mutlu Türküm diyene."