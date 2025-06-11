Ümit Özdağ 142 Gün Sonra Hakim Karşısında

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN/Kamera: Hakan KAYA

(İSTANBUL/SİLİVRİ) Sosyal medya paylaşımları ile "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ettiği" suçlamasıyla tutuklanan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 142 gün sonra hakim karşısına çıktı. İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Özdağ alkışlar eşliğinde geldi. Duruşmanın yapıldığı Silivri'deki Marmara Cezaevi salonu çevresine çok sayıda Zafer Partili destek için geldi.

Ümit Özdağ, 19 Ocak'ta Antalya'da partisinin İl Başkanları İstişare Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik "Son bin yılda gerçekleşen hiçbir Haçlı Seferi, Erdoğan'ın ve AKP'nin Türk milletine ve Türk devletine verdiği zararı vermemiştir" sözlerinden bir gün sonra Ankara'da gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen ve ardından İstanbul Adliyesi'ne götürülen Özdağ, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamasıyla tutuklandı.

Özdağ'ın dosyası 17 Şubat'ta tefrik edildi. "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle dava açılan Özdağ'ın bu dosyadaki ilk duruşması 29 Nisan'da Çağlayan'da bulunan İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama" suçundan tutuklu bulunduğu dosyanın ilk duruşması ise bu sabah İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başladı.

142 gündür tutuklu

Silivri'de bulunan Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu kampüsündeki duruşma salonunda yapılan duruşmaya Ümit Özdağ alkışlar eşliğinde geldi. 7 yıl 10 ay 15 güne kadar hapsi istenen Özdağ'ın 142 günlük tutukluluk süresince cezaevinde zayıfladığı gözlendi. duruşmayı Zafer Partili, CHP'li, İYİ Partili çok sayıda milletvekili ve siyasetçinin yanı sıra yurttaşlar izliyor.

Cezaevi çevresinde yoğunluk: İstiklal Marşı okundu, mahkeme başkanı uyardı

Dava nedeniyle, duruşma salonuna giden yolda trafik tıkanırken, çok sayıda partili genel başkanlarına destek için bölgeye geldi. Mahkeme salonunun küçüklüğü tartışmaya neden oldu. Kolluk kuvvetlerinin silahla salonda bulunmasına itiraz edildi. "Sıkıyönetim mahkemesine döndü burası" sesleri yükseldi. Duruşmanın İstiklal Marşı ile başlanması talep edildi ancak mahkeme reddetti. İzleyiciler İstiklal Marşı'nı okumaya başladı, mahkeme başkanı söz konusu kişileri uyararak, bir daha aynı şey yaşanması halinde dışarı çıkartılacaklarını söyledi. Duruşma, kimlik tespitiyle başladı.

(SÜRECEK)