Ümit Özdağ 142 Gün Sonra Hakim Karşısında

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Ümit Özdağ 142 Gün Sonra Hakim Karşısında
Haber Videosu

Sosyal medya paylaşımları ile "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ettiği" suçlamasıyla tutuklanan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 142 gün sonra hakim karşısına çıktı. İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Özdağ alkışlar eşliğinde geldi. Duruşmanın yapıldığı Silivri'deki Marmara Cezaevi salonu çevresine çok sayıda Zafer Partili destek için geldi.

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN/Kamera: Hakan KAYA

(İSTANBUL/SİLİVRİ) Sosyal medya paylaşımları ile "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ettiği" suçlamasıyla tutuklanan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 142 gün sonra hakim karşısına çıktı. İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Özdağ alkışlar eşliğinde geldi. Duruşmanın yapıldığı Silivri'deki Marmara Cezaevi salonu çevresine çok sayıda Zafer Partili destek için geldi.

Ümit Özdağ, 19 Ocak'ta Antalya'da partisinin İl Başkanları İstişare Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik "Son bin yılda gerçekleşen hiçbir Haçlı Seferi, Erdoğan'ın ve AKP'nin Türk milletine ve Türk devletine verdiği zararı vermemiştir" sözlerinden bir gün sonra Ankara'da gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen ve ardından İstanbul Adliyesi'ne götürülen Özdağ, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamasıyla tutuklandı.

Özdağ'ın dosyası 17 Şubat'ta tefrik edildi. "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle dava açılan Özdağ'ın bu dosyadaki ilk duruşması 29 Nisan'da Çağlayan'da bulunan İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama" suçundan tutuklu bulunduğu dosyanın ilk duruşması ise bu sabah İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başladı.

142 gündür tutuklu

Silivri'de bulunan Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu kampüsündeki duruşma salonunda yapılan duruşmaya Ümit Özdağ alkışlar eşliğinde geldi. 7 yıl 10 ay 15 güne kadar hapsi istenen Özdağ'ın 142 günlük tutukluluk süresince cezaevinde zayıfladığı gözlendi. duruşmayı Zafer Partili, CHP'li, İYİ Partili çok sayıda milletvekili ve siyasetçinin yanı sıra yurttaşlar izliyor.

Cezaevi çevresinde yoğunluk: İstiklal Marşı okundu, mahkeme başkanı uyardı

Dava nedeniyle, duruşma salonuna giden yolda trafik tıkanırken, çok sayıda partili genel başkanlarına destek için bölgeye geldi. Mahkeme salonunun küçüklüğü tartışmaya neden oldu. Kolluk kuvvetlerinin silahla salonda bulunmasına itiraz edildi. "Sıkıyönetim mahkemesine döndü burası" sesleri yükseldi. Duruşmanın İstiklal Marşı ile başlanması talep edildi ancak mahkeme reddetti. İzleyiciler İstiklal Marşı'nı okumaya başladı, mahkeme başkanı söz konusu kişileri uyararak, bir daha aynı şey yaşanması halinde dışarı çıkartılacaklarını söyledi. Duruşma, kimlik tespitiyle başladı.

(SÜRECEK)

Kaynak: ANKA / Güncel
ABD'de iç savaş sesleri! Los Angeles'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi

ABD'de iç savaş sesleri! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okul kantininde haç işaretli bilekliğe velilerden tepki

Okul kantininde skandal bileklik! Veli görür görmez kayda aldı
Anderson Talisca'dan ayrılık haberlerine zehir zemberek tepki

Açıklama yapmak zorunda kaldı! Talisca'dan gece yarısı olay tepki
Ferdi Zeyrek'in cenazesini Özgür Özel defnetti

Kardeşe, dosta son veda!
Rusya, Karabağ'ı resmen Azerbaycan toprağı olarak tanıdı

Rusya resmen ilan etti! O bölge Azerbaycan toprağı olarak tanındı
Cevdet Yılmaz'dan CHP kurultay davasına ilişkin açıklama: İki alternatif var

Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan gündem yaratan CHP çıkışı
Cenaze töreninin önüne geçen görüntü! Kılıçdaroğlu alana alkışlarla girdi

Cenaze töreninin önüne geçen görüntü!
Annesini bıçaklayıp boğazını kesti

Kebapçıda dehşet! Annesini bıçaklayıp boğazını kesti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.