Ümit Milli Takım, İskoçya maçı hazırlıklarına başladı - Haberler

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Ümit Milli Takım, İskoçya maçı hazırlıklarına başladı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Ümit Milli Takım, 2023 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası grup eleme maçında karşılaşacağı İskoçya maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Ümit Milli Takım, 2023 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası grup eleme maçında karşılaşacağı İskoçya maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Ümit Milli Takım, 2023 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası grup eleme maçında deplasmanda karşılaşacağı İskoçya maçı hazırlıklarını bugün TFF Riva Milli takımlar Kamp Eğitim Merkezi'nde yaptığı antrenmanla başladı. Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas yönetiminde yapılan antrenman, ısınma ve koşu ile başladı. 15 dakikası basın açık yapılan idmanın basına kapalı kısmında ise İskoçya maçının taktiği üzerinde duruldu. Kafkas'ın antrenmanda oyuncularla yakından ilgilendiği görüldü.

(İsmail Yasin Akçın - Yunus Kılıç - Samet Yalçın/İHA)

Ümit Milli Takım, İskoçya maçı hazırlıklarına başladı

Ümit Milli Takım, İskoçya maçı hazırlıklarına başladı

Ümit Milli Takım, İskoçya maçı hazırlıklarına başladı

Ümit Milli Takım, İskoçya maçı hazırlıklarına başladı

Ümit Milli Takım, İskoçya maçı hazırlıklarına başladı

Ümit Milli Takım, İskoçya maçı hazırlıklarına başladı

Ümit Milli Takım, İskoçya maçı hazırlıklarına başladı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Spor, Güncel, Haberler

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