Ümit Dikbayır, 'Milletin Enflasyonu' Programı Kapsamında Kasım Ayı İçin Market Alışverişi Yaptı: "Aldıklarımız Şu Anda 1.648 Lira, Aynı Ürünler Geçen...

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır, asgari ücretle geçinen bir ailenin durumuna dikkat çektiği “Milletin Enflasyonu” programının kasım ayı çalışmasını yaptı. Eşiyle birlikte kira ve faturalar gibi sabit giderleri çıktıktan sonra kalan parayla market alışverişi yapan Dikbayır, “Bir sepet oluşturduk, aldıklarımız şu anda bin 648 lira, aynı ürünleri biz geçen sene kasım ayında almıştık, 871 lira tutmuştu. TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya’ya sesleniyoruz; nefesimiz ensenizde, milletin vebaline girmeyin diye bu çalışmaya devam ediyoruz. Rakamları doğru açıklayın” dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır, asgari ücretle geçinen bir ailenin durumuna dikkat çektiği "Milletin Enflasyonu" programının kasım ayı çalışmasını yaptı. Eşiyle birlikte kira ve faturalar gibi sabit giderleri çıktıktan sonra kalan parayla market alışverişi yapan Dikbayır, "Bir sepet oluşturduk, aldıklarımız şu anda bin 648 lira, aynı ürünleri biz geçen sene kasım ayında almıştık, 871 lira tutmuştu. TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya'ya sesleniyoruz; nefesimiz ensenizde, milletin vebaline girmeyin diye bu çalışmaya devam ediyoruz. Rakamları doğru açıklayın" dedi.

İYİ Parti Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır, eşiyle birlikte 5 bin 500 lira asgari ücretle geçinen bir ailenin durumuna dikkat çektiği "Milletin Enflasyonu" programının kasım ayı çalışmasını tamamladı. Dikbayır çifti, kira ve faturalar gibi sabit giderleri hesapladı. Kira için bin 700 lira, 100 lira aidat, elektrik faturası için 255 lira, su faturası 257 lira, internet faturası 100 lira, doğalgaz faturası 760 lira, telefon faturaları 190 lira, çocuğun harçlığı 350 lira, ulaşım için 350 lira, halk ekmek için 255 lira para ayırdı. Toplam 4 bin 320 lira sabit giderlere harcandı.

Dikbayır çifti; 1 kg biber, 1 kg domates, 1kg salatalık, 1 kg kabak, 1 kg patlıcan, 1 kg limon, adet karnabahar, 1 kg yeşil fasulye, adet marul, 500 gram havuç, 1 kg üzüm, 1,5 kg elma, 1 kg soğan, 1 kg patates, 1 kg sarımsak, bebek maması, çocuk bezi, 2 paket makarna, 1 kg kırmız mercimek, 1 kg pirinç, 1 kg bulgur, yarım kilo peynir ve tereyağ, 1 kg kaşar peyniri, 30'lu yumurta (2 paket), 1 kg un, 2 kg şeker aldı.

Dikbayır, alışveriş sonrası şunları söyledi:

"Bir sepet oluşturduk, aldıklarımız şu anda bin 648 lira, aynı ürünleri biz geçen sene kasım ayında almıştık, 871 lira tutmuştu. TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya'ya sesleniyoruz; nefesimiz ensenizde, milletin hakkına vebaline girmeyin diye bu çalışmaya devam ediyoruz. Rakamları doğru açıklayın. Biz bu çalışmayı her ay yapacağız ve doğru rakamları açıklayacağız.

Sizin yaptığınız çalışma çok önemlidir çünkü asgari ücretli vatandaşlarımız buna bağlı olarak kamuda çalışan vatandaşlarımız, emeklilerimiz sizin açıklayacağınız enflasyon rakamlarına göre maaş zammı alacaklar. Üzerinizde büyük bir vebal var. Sizin yaptığınız çalışmayı yakından takip ediyoruz. Geçen ay yaptığımız alışverişe göre fiyatlar almış başını gitmiş, sizin bu beceriksizliğinizin acısını vatandaşımız çekiyor."