UMED'den 15 Temmuz Davası ile İlgili Medyaya Sert Eleştiriler

Uluslararası Medya Enformasyon Derneğince (UMED), 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Genelkurmay çatı davasında sanıkların verdiği ifadeleri haberleştiren bazı gazetecilere ilişkin, "Medya, FETÖ'nün kirli oyununu bozmak için hakikati topluma en yalın şekilde ulaştırmalıdır." ifadesi kullanıldı.

Dernekten, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin Genelkurmay çatı davasında bazı medya mensuplarının yaptığı haberlere yönelik açıklama yapıldı.

"15 Temmuz darbe girişimi sanıklarının yargılandığı çatı davasında yürütülen psikolojik harbe, sanıkların yalanlarına yer vererek destek veren sözde gazetecileri ve medyayı kınıyoruz." ifadesinin yer aldığı açıklamada, söz konusu davanın devam ettiği, yargılamanın sürdüğü hatırlatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ancak bazı tetikçi kalemler, süreci sulandırmak, teröristleri aklamak, devleti ve milleti hedef almak için iddianamede yer alan ve belgelenen ihanet ve katliamlar yerine yargılanan teröristlerin bir senaryo kapsamında verdikleri ifadeleri haberleştiriyor, mahkeme salonunda attıkları iftiraları gündeme getiriyor. Bu habercilik değil, kirli hedeflerine ulaşmak için her yolu meşru gören teröristleri aklamak, vesayet zincirinin halkaları bir bir kırılırken algıyla karanlık hayallerini diri tutma çabasıdır.

Açıkçası bu terörizmle işbirliği yaparak sistematik bir şekilde psikolojik harekat yürütmektir. Sanıklara sorulan sorulara, delillere ve sanıkların mahkemede sergiledikleri oyunlara yer vermek yerine, sanıkların terörle mücadele edenleri hedef aldıkları iftiralarına yer vermek, ihanete ortak olmaktır. FETÖ eylemlerine duruşmalarda devam ederken, bu eylemlere destek vermek sinsice hakikati perdeleyip, sahte bir gündem oluşturma çabasıdır."

"Medyaya düşen görevin, sadece dışarıda değil mahkeme salonunda da fesadın toplumsallaşması için yalan, ajite etme ve sosyo-psikolojik manipülasyon olarak bilinen algı operasyonuyla kelimeleri silah olarak kullanıp, bilgi kirliliği meydana getirenlere omuz vermek olmadığı" belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"FETÖ üyelerinin mahkemedeki tutumları bir şeytani eylemdir. Bu eylemi geçersiz kılmak en başta medyanın görevidir. Medya, FETÖ'nün kirli oyununu bozmak için hakikati topluma en yalın şekilde ulaştırmalıdır."