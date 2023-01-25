UMAD, İsveç ve Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıyı kınadı

Uluslararası Müslüman Alimler Dayanışma Derneği (UMAD) Yönetim Kurulu Başkanı Abdülvahap Ekinci, İsveç ve Hollanda'da Kur'an yakılması ve yırtılması eylemlerine tepki göstererek, "Bu kitabı yakmaya kalkışan aslında barışı, kardeşliği, huzuru, adaleti, birliği ve saadeti yakmaya kalkışmıştır.

Uluslararası Müslüman Alimler Dayanışma Derneği (UMAD) Yönetim Kurulu Başkanı Abdülvahap Ekinci, İsveç ve Hollanda'da Kur'an yakılması ve yırtılması eylemlerine tepki göstererek, "Bu kitabı yakmaya kalkışan aslında barışı, kardeşliği, huzuru, adaleti, birliği ve saadeti yakmaya kalkışmıştır." dedi.

UMAD Yönetim Kurulu Başkanı Abdülvahap Ekinci, başkan yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Karataş ve Dr. Adem Ergül, yüksek istişare kurulu üyeleri Mehmet Beşir Eryarsoy ve Prof. Dr. Kerim Buladı, yönetim kurulu üyesi Kadir Kars'ın katılımıyla derneğin Esenyurt'taki genel merkezinde, İsveç ve Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıya ilişkin basın toplantısı düzenlendi.

Abdülvahap Ekinci, Türkçe ve Arapça yaptığı açıklamada, İsveç ve Hollanda'da yapılan Kur'an-ı Kerim yakma ve yırtma eylemlerinin, insanlıkla bağdaşmadığını söyledi.

Bu eylemler ile Kur'an-ı Kerim'in hedeflerinin yakılmak istendiğini vurgulayan Ekinci, "Kur'an-ı Kerim tüm insanlığı zulümden, küfürden, cehaletten ve aklımıza gelen her türlü karanlıktan ilmin, irfanın, hakkın, hakikatin, kardeşliğin ve barışın aydınlığına çıkartmak üzere inen bir kitaptır. Bu kitabı yakmaya kalkışan aslında barışı, kardeşliği, huzuru, adaleti, birliği ve saadeti yakmaya kalkışmıştır. Bu açıdan biz şüphesiz ki Müslümanlar olarak tüm insanlardan önce tepkimizi göstermemiz gerektiği gibi tüm insanlığın da bu eyleme karşı tepkisini deklare etmesi lazım." dedi.

Bu işlenen insanlık dışı olaya karşı, suça karşı başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere devlet adına verilen tüm beyanatları takdir ettiklerini dile getiren Ekinci, Müslüman devletleri konuyla ilgili beyanlarından dolayı tebrik etti.

Basın toplantısında daha sonra UMAD üyesi 110 akademisyen ve müderris ile çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından onaylanan bildiri, Prof. Dr. Mustafa Karataş tarafından okundu.

Bildiride, ramazan ayını müjdeleyen recep ayı ve üç ayların idrak edildiği bugünlerde İsveç'in Stockholm şehrinde Türkiye Büyükelçiliği önünde Müslümanlar'ın kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'i yakmak gibi akıl ve vicdandan yoksun bir provokasyonla karşılaşıldığı hatırlatıldı.

Aynı şekilde Hollanda'da Pegida hareketi liderinin Kur'an-ı Kerim'i yırttığı anımsatılan bildiride, "Avrupa'da İslam'a karşı yükselen kin ve nefretin bir sonucu olarak Müslümanları ve ülkemizi hedef alan bu menfur saldırıya izin veren İsveç makamlarını ve İslamofobiye arka çıkanları UMAD olarak şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Bildiride, şu görüşler kaydedildi:

"İnsanlıkla bağdaşmayan bu çirkin saldırı karşısında Müslümanları, sağduyu içerisinde Kur'an-ı Kerim ve İslam'ın emirlerine daha çok sahip çıkmaya davet ediyoruz. Müslümanların izzet ve ahlakına yakışan her türlü haklı tepkiyi destekliyoruz. Kur'an-ı Kerim'i yakmaya kalkışan zavallılar elbette Kur'an'a zarar veremeyeceklerdir. Zira, 'Şüphesiz Kur'an'ı biz indirdik, O'nu kesinlikle biz koruyacağız' (Hicr 9) ilahi emr-i fermanıyla Kur'an-ı Kerim, hidayet kaynağı ve gönüllerin şifası olarak tahrif edilmeden bugüne kadar gelmiş, kıyamete kadar da korunarak ilelebet yaşayacaktır. Kafirler istemese de Allah Teala nurunu tamamlayacaktır."

Prof. Dr. Karataş, bildiriyi okumasının ardından Regaip Kandili'nin kutlanacağı perşembe akşamı sosyal medyada "Kur'an'a sahip çık", "Kur'an'ı koru" mottosuyla etiket açacaklarını, Miraç Kandili'nde "Namazı koru" ve "Namaz kıl" etiketleri ile gündem oluşturmak istediklerini, oruç ayı olan Ramazan'da da "Her eve bir Kur'an" etiketi ile sosyal medyada Kur'an'a olan saygı ve sevgiyi tescillemiş olacaklarını kaydetti.

Diğer katılımcılar da basın toplantısında Kur'an-ı Kerim'i yakma ve yırtma olaylarını protesto eden açıklamalarda bulundu.