UMAD, Fas ve Libya'da meydana gelen afetlerde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı

Uluslararası Müslüman Alimler Dayanışma Derneği (UMAD), Fas'ta 8 Eylül gecesi gerçekleşen deprem ve Libya'da 10 Eylül'de meydana gelen fırtına ve ardından yaşanan sel felaketi nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Uluslararası Müslüman Alimler Dayanışma Derneği (UMAD), Fas'ta 8 Eylül gecesi gerçekleşen deprem ve Libya'da 10 Eylül'de meydana gelen fırtına ve ardından yaşanan sel felaketi nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Mesajda, 8 Eylül'de Fas'ta büyük bir deprem meydana geldiği belirtilerek, "Başımız sağ olsun. Merkez üssü Marakeş olan 7 şiddetindeki depremin, Atlas Dağları'nı vurarak çok uzaklardaki köyleri dahi yok ettiğini, 3 bine yakın can kaybına ve 2 binden fazla yaralanmaya sebep olduğunu esefle öğrendik. Son 60 yılın en yıkıcı yer sarsıntısından gelen ürkütücü görüntüler, kardeşlerimizin imtihanının şiddetini gözler önüne sermektedir." ifadesi kullanıldı.

Taziye mesajında, Libya'da gerçekleşen afete de işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

" Libya'nın doğu kıyılarını vuran fırtına ve akabinde meydana gelen selde, Bingazi, Beyda, Suse, Derne kentlerinde birçok ev sular altında kaldı. Binlerce kardeşimizin hükmen şehit ve 10 bine yakın insanın da kayıp olduğu haberleri geliyor. Verilen bilgilere göre, Libya'da 2 metreye varan sel suları, pek çok köy ve kasabayı yaşanamaz hale getirdi ve önüne kattığı her şeyi sürükledi.

Her iki ülkede böylesine büyük afete maruz kalan kardeşlerimizin acılarını yakından hissediyor, Fas ve Libya halkına taziyelerimizi iletiyor, vefat eden din kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar niyaz ediyoruz."

Yaraların sarılması, kayıpların sağ salim bulunması için harekete geçen kurtarma ekiplerine teşekkür edilen mesajda, "İslam alimleri olarak, bu büyük afete maruz kalan kardeşlerimizi metanete, ümmeti de imdada koşmaya davet ediyoruz. Bu dar zamanda kardeşlerinin yanında duran resmi ve sivil yardım kuruluşlarımıza her türlü desteğin verilmesi için halkımızı ve ümmet-i Muhammed'i harekete geçmeye çağırıyoruz." denildi.

Fas ve Libya'da ne olmuştu?

Fas'ta 8 Eylül gecesi yerel saatle 23.10'da merkez üssü Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Deprem, Marakeş'in yanı sıra başkent Rabat ile Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerini de etkilemişti.

Fas İçişleri Bakanlığı, depremde 2 bin 901 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 530 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Libya'da ise Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de ülkenin doğusunu vuran "Daniel" fırtınası Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti, sel felaketinde 6 bin kişinin öldüğünü, binlerce kişinin de kayıp olduğunu açıklamıştı.