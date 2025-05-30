Uluslararası Yörük Türkmen Festivali Renklilikle Başladı

Uluslararası Yörük Türkmen Festivali Renklilikle Başladı
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Antalya'da düzenlenen 4. Uluslararası Yörük Türkmen Festivali, Yörük göçü yürüyüşü ile başladı. Vali ve belediye başkanlarının katıldığı etkinlikte, geleneksel göç duası, halk oyunları ve çeşitli gösteriler yer aldı.

Antalya'da bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Uluslararası Yörük Türkmen Festivali, Yörük göçü yürüyüşüyle başladı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen festival kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda programa Vali Hulusi Şahin, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Yörük dernek temsilcileri ve vatandaş katıldı.

Başkan Böcek'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Geleneksel göç duası ve halk oyunu gösterileri sonrası develer ve atlar eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'ndan Karaalioğlu Parkı'na kadar yüründü. Sembolik Yörük göçünün yansıtıldığı etkinlikte renkli görüntüler yaşandı.

Festival kapsamında Döşemealtı Düzlerçamı Piknik Alanı'nda çeşitli gösteriler gerçekleştirilecek, akşam ise sanatçı Kıraç konser verecek.

Kaynak: AA / Hatice Özdemir Tosun - Güncel
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