Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı: Çin, Küresel Enerji Dönüşümü ve Sürdürülebilir Kalkınmada Kilit Rol Oynuyor

ABU DABİ, 20 Nisan (Xinhua) -- Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) Başkanı Francesco La Camera, Çin'in küresel enerji dönüşümü ve sürdürülebilir kalkınmada kilit bir rol oynaması nedeniyle, iklim değişikliğiyle mücadele için Paris Anlaşması'nda belirlenen hedeflere ulaşılmasında...

ABU DABİ, 20 Nisan (Xinhua) -- Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) Başkanı Francesco La Camera, Çin'in küresel enerji dönüşümü ve sürdürülebilir kalkınmada kilit bir rol oynaması nedeniyle, iklim değişikliğiyle mücadele için Paris Anlaşması'nda belirlenen hedeflere ulaşılmasında Çin'in katılımının ve desteğinin çok önemli olduğunu söyledi.

La Camera bu açıklamayı, bu hafta Çin'e yapacağı ziyaret öncesinde ajansın Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki genel merkezinde Xinhua'ya verdiği röportaj sırasında yaptı.

La Camera, ziyaretinin IRENA'nın Çin ile olan bağlarını daha da güçlendirmesini ve yenilenebilir enerji yatırımları, teknoloji, araştırma ve diğer alanlarda işbirliği için daha fazla fırsatlar sağlamasını umduğunu söyledi.

Çin'in son yıllarda yenilenebilir enerjiyi geliştirme çabalarından övgüyle söz eden La Camera, Çin'in yenilenebilir enerjinin güçlü bir savunucusu olduğunu ve küresel yenilenebilir enerji kapasitesinin artırılmasında önemli bir rol oynadığını belirtti.

IRENA'nın 2023 Yenilenebilir Enerji Kapasitesi İstatistikleri'ne göre, Çin 2022 yılında küresel toplam yenilenebilir kapasite artışının yaklaşık yüzde 48'ini oluşturdu. Söz konusu istatistikler, 2022'deki yeni hidroelektrik kapasitesinin üçte ikisinin, yeni güneş enerjisi kapasitesinin yüzde 45'inin, yeni rüzgar kapasitesinin yarısının ve yeni biyoenerji kapasitesinin yüzde 57'sinin Çin'de kurulduğunu gösterdi.

La Camera, 2013'ten 2020'ye kadar Çin'in her yıl küresel yenilenebilir enerji sektöründeki toplam yatırımın yüzde 23 ila yüzde 39'unu çektiğini ve güçlü yatırımların yenilenebilir enerjinin gelişimini desteklediğini belirtti.

Çin'in karbon nötrlüğü hedeflerinden de bahseden La Camera, yenilenebilir enerji kaynaklı enerji sisteminin karbondan arındırılmasının Çin'in hedefine ulaşmasına yardımcı olacağına inandığını belirterek, bu hedeflere ulaşabilmesi için Çin'in enerji verimliliğini artırmaya devam etmesi, elektrik şebekesinde reform yapması ve nihai kullanıcıların elektrifikasyonunu artırması gerektiğini vurguladı.

La Camera ayrıca, yeşil sanayileşmenin getirdiği yeni iş fırsatlarını ve endüstriyel emisyonları azaltan en iyi uygulamaları paylaşmak üzere, çelik, kimya, çimento ve madencilik sektörlerindeki önde gelen Çinli şirketleri IRENA tarafından başlatılan ve desteklenen Sanayide Karbonsuzlaştırma İttifakı'na katılmaya davet etti.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı'nın (COP28) 28. oturumunun bu yılın sonunda BAE'de yapılması planlanıyor. La Camera, COP28'deki ilk Küresel Durum Değerlendirmesi'nin (GST), dünyanın Paris Anlaşması'nda kaydettiği ilerlemenin kapsamlı bir değerlendirmesini yapacağı için çok önemli olduğunu belirtti.

Küresel enerji dönüşümünü yeniden rayına oturtmak için tarafları önümüzdeki beş yıl içinde acil adımlar atmaya çağıran La Camera, "Küresel sıcaklık artışını 1,5 santigrat derecenin altında sınırlama hedefine ulaşmak için her yıl 1.000 gigawatt yenilenebilir elektrik üretilmesi gerekiyor" dedi.

La Camera, IRENA'nın net sıfır sera gazı emisyonuna ulaşılmasına ve küresel iklim değişikliğinin mümkün olan en kısa sürede ele alınmasına yardımcı olacak yenilenebilir enerjinin küresel uygulamasını hızlandırmak için Çin Ulusal Enerji İdaresi ile yakın bir şekilde çalıştığını açıkladı.

La Camera ayrıca Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı'nın pek çok üyesinin Çin'in yenilenebilir enerji, enerji nakli, yeşil hidrojen, şebeke ve esnek enerji altyapısı üretimi ile mühendislik ve inşaat alanlarındaki zengin deneyiminden yararlandığını söyledi.

Yenilenebilir enerjiye dayalı enerji dönüşümünü teşvik eden ve bu konuda uluslararası işbirliği için başlıca platform olarak hizmet veren önde gelen bir küresel hükümetler arası kuruluş olan IRENA'nın 168 üyesi bulunuyor.