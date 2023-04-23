Uluslararası Yatırımcılar Çin'in Titanyum Endüstrisi Konusunda İyimser

Titanyumla ilgili 200'den fazla üreticinin en son teknoloji ve ürünlerini sergilediği uluslararası titanyum endüstrisi fuarı Cumartesi günü Çin'in kuzeybatısında yer alan Shaanxi eyaletine bağlı Baoji kentinde sona erdi.

Titanyumla ilgili 200'den fazla üreticinin en son teknoloji ve ürünlerini sergilediği uluslararası titanyum endüstrisi fuarı Cumartesi günü Çin'in kuzeybatısında yer alan Shaanxi eyaletine bağlı Baoji kentinde sona erdi.

Bu yılki TIEXPO fuarı, 21.000 metrekareyi aşan sergi alanıyla Avusturya, Rusya, Japonya ve diğer ülke ve bölgelerden çok sayıda temsilciyi kendine çekti.

Birçok uluslararası katılımcı, Çin'in titanyum endüstrisinin gelişme beklentileri ve endüstriyel zincire aktif olarak entegre olma istekleri konusunda iyimserliklerini dile getirdi.

SES 1 (İngilizce): ALEXANDER SCHERIAU, INTECO eritme ve döküm teknolojileri Limited Şirketi'nin Genel Müdürü ve Baş Strateji Sorumlusu:

"Çin muhtemelen büyüme ve yeni teknolojiler açısından en fazla potansiyele sahip ülke. Biz burada gerçekten en son teknolojiye sahip olmaya ve aynı zamanda Avrupa'da geliştirdiğimiz en son teknolojiyi gerçekten üst düzey, yüksek kaliteli ekipman arayan potansiyel Çinli müşterilere sunmaya çalışıyoruz."

Titanyum, ağır koşullarda kullanılan bir malzeme olarak ısı direnci, mukavemeti ve paslanmaya karşı dayanıklılığıyla büyük ilgi görüyor.

SES 2 (Çince): LEİ RANGQİ, Baoti Grubu Genel Müdürü:

"Titanyum malzemeler sivil kullanımın yanı sıra havacılık ve uzay gibi önemli alanlarda da işlev görüyor. İlgili sektörlerin gelişimini desteklemek amacıyla titanyum malzemelerin uygulama alanlarını genişletmeye devam edeceğiz."

Çin'in "Titanyum Vadisi" diye bilinen Baoji, Çin'in toplam titanyum üretiminin yaklaşık yüzde 65'ini gerçekleştiriyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Baoji'den bildiriyor.(XHTV)