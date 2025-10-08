Uluslararası Yaşlılıkta Sağlık ve Esenlik Festivali Kepez'de Düzenlenecek
Kepez Belediyesi, 'Mutlu Yaşlı, Mutlu Kepez' sloganıyla 10-12 Ekim tarihlerinde 'Uluslararası Yaşlılıkta Sağlık ve Esenlik Festivali' düzenleyecek. Festivalde sanat, sağlık ve spor etkinlikleri ile yaşlıların sosyal hayata katılımı artırılacak.
Kepez Belediyesince bu yıl 10-12 Ekim'de "Uluslararası Yaşlılıkta Sağlık ve Esenlik Festivali" düzenlenecek.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yaşlı Dostu Kepez Projesi kapsamında "Mutlu Yaşlı, Mutlu Kepez" sloganıyla yapılacak etkinlik, Dokuma Park'ta gerçekleştirilecek.
Festival, sanat, sağlık, spor ve kültürün buluştuğu etkinliklerle yaşlıların sosyal yaşamda aktif rol almalarına katkı sağlanacak.
Katılımcılar, dans gösterileri, konserler, ritim atölyeleri ve tiyatro gibi sanatsal aktivitelerle hem eğlenme hem de sosyalleşme imkanı bulacak.
Sağlık ve esenlik söyleşileriyle yaşam kalitesini artırmaya yönelik önemli bilgilerin paylaşılacağı festivalle sağlıklı, aktif ve huzurlu bir yaşam için farkındalık oluşturulması hedefleniyor.