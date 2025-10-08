Haberler

Uluslararası Yaşlılıkta Sağlık ve Esenlik Festivali Kepez'de Düzenlenecek

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kepez Belediyesi, 'Mutlu Yaşlı, Mutlu Kepez' sloganıyla 10-12 Ekim tarihlerinde 'Uluslararası Yaşlılıkta Sağlık ve Esenlik Festivali' düzenleyecek. Festivalde sanat, sağlık ve spor etkinlikleri ile yaşlıların sosyal hayata katılımı artırılacak.

Kepez Belediyesince bu yıl 10-12 Ekim'de "Uluslararası Yaşlılıkta Sağlık ve Esenlik Festivali" düzenlenecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yaşlı Dostu Kepez Projesi kapsamında "Mutlu Yaşlı, Mutlu Kepez" sloganıyla yapılacak etkinlik, Dokuma Park'ta gerçekleştirilecek.

Festival, sanat, sağlık, spor ve kültürün buluştuğu etkinliklerle yaşlıların sosyal yaşamda aktif rol almalarına katkı sağlanacak.

Katılımcılar, dans gösterileri, konserler, ritim atölyeleri ve tiyatro gibi sanatsal aktivitelerle hem eğlenme hem de sosyalleşme imkanı bulacak.

Sağlık ve esenlik söyleşileriyle yaşam kalitesini artırmaya yönelik önemli bilgilerin paylaşılacağı festivalle sağlıklı, aktif ve huzurlu bir yaşam için farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz - Güncel
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan alıkonulan vekiller için yeni açıklama: İsrail aklını başına alsın

Üç vekilin alıkonulmasına çok sert tepki: İsrail aklını başına alsın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jhon Duran, 42 gün sonra takımla birlikte çalışmalara başladı

Fenerbahçe taraftarının 42 gündür beklediği müjdeli haber geldi
Timsah, nehirde yıkanan kadını suya çekerek ölürdü

Timsah, nehirde yıkanan kadını suya çekerek ölürdü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.