Uluslararası yarışmayı kazanan meslek liseliler Türk mutfağını Avrupa'ya tanıttı

Beylikdüzü Şehit Şafak Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okulda aldıkları uygulamalı mutfak eğitim sayesinde Uluslararası Gastronomi Yarışması için hazırladıkları 12 farklı tabakla dereceler elde ederek, çeşitli madalyalar kazandı.

Öğrenciler, Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonunca (TAŞFED) bu yıl 22 kez düzenlenen Uluslararası İstanbul Gastronomi Festivali'ndeki yarışma kapsamında 12 özgün tabak hazırladı. Böylece yarışmada dörder altın, gümüş ile bronz madalyayla önemli başarıya imza atıldı.

Lisede, yiyecek-içecek hizmetleri alanında temel mutfak tekniklerinden dünya mutfağına uzanan geniş bir yelpazede uygulamalı eğitim yapılıyor. Öğrenciler, yalnızca mesleki değil, aynı zamanda kültürel açıdan da donanımlı bireyler olarak yetiştiriliyor.

Ticaret, turizm ve diğer alanlarla entegreli çalışan okul, disiplinler arası yaklaşımıyla öğrencilere hem yurt içinde hem de yurt dışında rekabet edebilecek bilgi ve beceriler kazandırmayı hedefliyor.

Lisenin müdürü Gülbanu Güngör, AA muhabirine, "Mesleğim altın bileziğim" sloganı etrafında birleşen bir okul olduklarını söyledi.

Öğrencilerin bu sevgi, inanç ve okula bağlılıkla çalıştıklarını, yarışmalardaki başarılarının da aidiyetten kaynaklandığını, ekip çalışması yürüttüklerini ifade eden Güngör, "Okulumuzda 7 alan var. Ticaret ve turizm alanları bu alanlarımızdan. Hepsi birbiriyle ilişkili alanlar. Dolayısıyla komplike bir çalışmayı buradan çıkartma şansımız çok yüksek oluyor. Özveriyle de çalışıyoruz. Amacımız hem yurt içinde hem yurt dışında hem de Türk mutfağında çalıştırabilecek, çalışkan bireyler yetiştirebilecek bir vizyona sahip olmak. Öğretmenlerimiz bu konuda sonsuz bir çaba içindeler." dedi.

Lisenin 12. sınıf öğrencisi Hamza Yaşakan, TAŞFED'in yarışmasına "Döngü" adını verdiği tabağıyla katılarak altın madalya kazandığını dile getirdi.

Yaşakan, tabağını öğretmenlerinin yönlendirmeleriyle hazırladığı süreci aktararak, mesleğe ilgisinin aşçı olan amcasından geldiğini anlattı.

Bu nedenle tercih ettiği bölümde 10. ve 11. sınıflarda katıldığı 6 aylık stajlarla pratik, teorik ve mesleki açıdan önemli deneyimler edindiğini, geçen yıl ERASMUS kapsamında bir yarışmaya katıldıklarını dile getiren Yaşakan, "Yarışmada arkadaşlarımızla birlikte dereceler elde ettik. Ardından hocalarımız bizler için bir ERASMUS programı hazırladı. Sınavlara girdik ve kabul edildik. Fransa'nın Strazburg kentine giderek, 6 öğrenci ve 1 öğretmen eşliğinde 15 günlük bir çalışma programı gerçekleştirdik. Orada hem Fransız mutfağına özgü yemekler yaptık hem de kaldığımız otelde Osmanlı mutfağına ait lezzetleri tanıttık. Aynı zamanda o ülkenin etnik ve yöresel kültürünü de yakından görmüş olduk." diye konuştu.

"Okulda yapıp evde deniyoruz"

Öğrencilerden Melek Derin Doğan, lisede her dönem farklı yemek türleri üzerine eğitim aldıklarını, 12. sınıfta hamur işleriyle ilgili uygulamalı derslere yoğunlaştıklarını, bu yıl ise ravioli yemeğiyle TAŞFED yarışmasında bronz madalya kazandığını belirtti.

Tabağının ana temasını kuzey çiçeklerinin renklerinden ilham alarak hazırladığına dikkati çeken Doğan, "Okulda çok keyifli bir süreç oluyor. Hocalarımız gerçekten bize çok şey katıyor. Daha önce hiç görmediğimiz ürünleri tanıyor, birçok farklı yemeği öğreniyoruz. Farklı kültürlere ait yemekler ve coğrafi işaretli ürünleri deneme fırsatımız oluyor. Evde deneyip okula geliyoruz. Okulda yapıp evde deniyoruz. İleride de bu alanda gastronomi eğitimi almak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Lisenin 12. sınıf öğrencisi Ela Nur Turhan ise yarışmaya "güz bahçesi" temalı tatlı tabağıyla katıldığını ve altın madalya kazandığını söyledi.

Sonbaharın yumuşak ve kırılgan hislerini yansıttığı tabağında coğrafi işaretli Sakarya'nın bal kabağı ile Giresun fındığına da özellikle yer verdiğini aktaran Turhan, şöyle devam etti:

"Şu an aynı zamanda bir pastanede çalışıyorum. Orada da güzel bilgiler öğrendim. Teknik konuda ustalarım beni çok destekledi. Okulda öğrendiğimiz yöntemlerle, iş yerinde ustalarımdan öğrendiğim bilgileri pekiştirerek kendimi daha ileriye taşımayı hedefliyorum. Bu süreç beni motive ediyor. Mutfaktan asla çıkmıyorum. Okulda, işte ve evde hep mutfaktayım. Hem kafa dağıtmak hem kendimi geliştirmek hem de hayallerime ulaşmak için mutfak benim için mükemmel bir yer. Orada kendimi gerçekten iyi hissediyorum."

Geçen yılki yarışma sayesinde ERASMUS'a hak kazanıp sınavı geçerek Strazburg'a gittiklerini belirten Turhan, ramazana denk gelen programda iftar menüleriyle Osmanlı'nın yanı sıra geleneksel Türk mutfağını tanıttıklarını, 300-400 kişilik menüler çıkararak toplu yemek hazırlama konusunda önemli deneyimler edindiklerini anlattı.

-"Hedefimiz yemek yemeyi, güzel yemek yapmayı amaç haline getirmiş bireyler yetiştirmek"

Lisenin yiyecek içecek hizmetleri aldığı şef Beyhan Kinsun da öğrencilere 9. sınıftan itibaren temel mutfak becerileri kazandırdıklarını dile getirdi.

Onuncu sınıfta deniz ürünleriyle birlikte makarna ve mantı gibi kültürel yemekler, 11. sınıfta ise etin bölümleri ve parçalanması gibi ileri seviye et işlemleri üzerine eğitim verdiklerini kaydeden Kinsun, öğrencilerin son sınıfta daha çok tatlı, çikolata ve hamur ürünleri üzerine eğitildiğini ifade etti.

Kültürde yemeğin aslında bir araç olarak görüldüğünü vurgulayan Kinsun, "Yurt dışında insanlar bunu aslında daha çok amaç haline getirmiş durumda. Aslında bizim hedefimiz yemek yemeyi, güzel yemek yapmayı amaç haline getirmiş bireyler yetiştirmek. Burada kendi kültürünü bilen, Türk mutfağına hakim aynı zamanda uluslararası mutfaklarda çalışabilecek ürünler yapabilecek beceride öğrenciler yetiştirmeyi hedefliyoruz."

Kinsun, öğrencilerin uluslararası yarışmalara katılması, dereceler alması, madalyalara hak kazanmasının kendilerini çok gururlandırdığını sözlerine ekledi.