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Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam: Hastaneleri, özellikle binlerce sivilin sığındığı (Gazze'deki Şifa Hastanesi) hastaneyi hedef almanın hiçbir...

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Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam: Hastaneleri, özellikle binlerce sivilin sığındığı (Gazze'deki Şifa Hastanesi) hastaneyi hedef almanın hiçbir haklı nedeni yoktur.

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam: Hastaneleri, özellikle binlerce sivilin sığındığı ( Gazze'deki Şifa Hastanesi) hastaneyi hedef almanın hiçbir haklı nedeni yoktur.

Kaynak: AA / Güncel

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