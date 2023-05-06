Uluslararası Vuslat Platformundan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur İttifakı'na destek açıklaması Açıklaması

Uluslararası Vuslat Platformu, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde "Türkiye Yüzyılı" vizyonundan yana duruş sergileyeceklerini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhur İttifakı'nı destekleyeceklerini açıkladı.

Uluslararası Vuslat Platformu, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde "Türkiye Yüzyılı" vizyonundan yana duruş sergileyeceklerini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhur İttifakı'nı destekleyeceklerini açıkladı.

Platform tarafından Darülaceze Başkanlığındaki Darülirfan Salonu'nda "Bu seçim neden dünyanın en önemli seçimi olacaktır?" konulu değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Uluslararası Vuslat Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Cebeci, açılış konuşmasında, insanların ve toplumların kaderlerini kendilerinin belirlediğini, dünyanın farklı bir yerindeki olayı bilenlerin kendi ülkesinde olup bitenleri bilmeme lüksüne sahip olmadığını, bundan sorumlu olduklarını söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "300 milyar dolar getireceğim" açıklamalarına işaret eden Cebeci, şöyle devam etti:

"Diyor ki daha iktidara gelme niyetinde olan 'Borç alacağım.' Sana borç veren emir verecek. Borç aldığından emir alacaksın. Biz diyoruz ki bir millet, savunma sanayinin ne kadarını kendisi üretiyor, yapıyorsa o kadar bağımsızdır. Yüzde 20'lerden yüzde 80'lere çıktı ama biz yüzde 100 bağımsız bir milletiz. Aradaki 20 puan, lider, inanç ve iman farkından kaynaklanıyor. Bu millet tarih boyu esareti kabul etmedi."

"Türkiye yeniden bir fetret dönemine girerse 100 yıllık kazanımımızı kaybederiz"

Cebeci, Türkiye'nin yeniden bir fetret dönemine girmesi durumunda 100 yıllık kazanımın kaybedileceğini belirterek, "Yani o George Friedman'ın 'Gelecek 100 Yıl' eserinde '2040 yıllarının dünyada en güçlü dört devletinden biri Türkiye olacaktır' öngörüsünü kaybederiz. Daha bir 100 yıl bekleriz." değerlendirmesini yaptı.

Platform Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Asuman Karaşabanoğlu da seçimlerin önemine işaret ederek, "Buraya gelen hazırun devletine saygılıdır, vatanın, milletin bölünmez bütünlüğünden vazgeçmeyecek bir topluluktur. Bugünler çok sancılı, milletin bölünmez bütünlüğünü göz önüne alarak karar vereceğinizden eminim." diye konuştu.

Basın bildirisi okundu

Toplantıda Vuslat Platformu Yönetim Kurulu Üyesi Salih Gebel, 14 Mayıs seçimlerine ilişkin basın bildirisini okudu.

Bildiride, "Güçlü, bağımsız ve tarihe yön veren devlet olma" ideali içerisinde çeyrek asra yaklaşan mücadelesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'nin, ülkeyi sosyal, ekonomik ve siyasi prangalarından kurtararak, ait olduğu tarihsel ve toplumsal ilkeler çerçevesinde müreffeh, şahsiyetli, tam bağımsız ve güçlü ülkeler düzeyine çıkardığı belirtildi.

Takip ettiği program, politika, strateji ve girişimlerle, değişen dünyada gelişen Türkiye portresini, yaşamın her alanında kalkınmayı ve temsil ettiği tarihsel misyona ulaşmayı hedefleyen Erdoğan ve AK Parti'nin, milletin iradesi üzerinde yükselen öz güveniyle ulusal ve uluslararası sorunlara yaklaşımında demokrasi, insan hakları, özgürlük, bağımsızlık ve adalet ilkelerinden taviz vermeden hareket ettiği aktarılan bildiride, şunlar kaydedildi:

"Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti, aziz Cumhuriyetimizi ve milletimizi boyunduruğu altında tutmaya çalışan küresel şer odaklarının emellerini boşa çıkararak, ülkemizi Cumhuriyetin 100. yılında kararlı, tam bağımsız ve öncü Türkiye Cumhuriyeti'ne dönüştürmüştür. Türkiye artık huzurun, istikbalin, değerlerin, haklının, şefkatin, üretimin, kalkınmanın, gücün, başarının, barışın, bilimin, teknolojinin, verimliliğin, istikrarın, iletişimin ve gençliğin yüzyılına uyanmıştır. Terörden arındırılmış, imkan ve kapasitelerini geliştiren, öz kaynaklarına sahip çıkan, inanç ve fikir çeşitliliğini bir sosyal barış vesilesi sayan, savunma sanayinde atılımlar yapan, uzay çalışmalarında öz güven kazanan, petrol ve gaz rezervleriyle tarih yazan, gençlerinin yeteneklerini teknoloji başta olmak üzere her alanda değerlendiren, emperyalizmin her türlüsüne karşı duruş sergileyen, bulunduğu coğrafyada ve ötesinde barış, ara buluculuk rolü üstlenen, kardeş ve dost halkların umudu olan Türkiye artık yeni bir Türkiye'dir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve 21 yıllık AK Parti iktidarındaki çalışmaların, Türkiye başta olmak üzere komşu ve kardeş ülkeler ile İslam aleminin bağımsızlığına ve yükselişine vesile olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bağımsız ve güçlü Türkiye'den rahatsız olan, kazanılmış tüm imkanların bir darbe ile yıkılması rüyalarını gören Batılı devletlerin umutlarının boşa çıkacağına, feraseti ve basireti ile necip milletimizin bu oyunlara imkan vermeyeceğine sonuna kadar güveniyoruz. Tüm bunlardan hareketle, Uluslararası Vuslat Platformu olarak 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla ülkemizi geleceğe en başarılı şekilde taşıyacağına gönülden inandığımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Cumhur İttifakı'nı 14 Mayıs Türkiye Genel Seçimlerinde desteklediğimizi kamuoyuna duyurmaktan onur duyuyoruz."