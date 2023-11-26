Uluslararası Vuslat Platformu'nun "Ufuktaki Yeni Türkiye 2. Balıkesir Buluşmaları" sona erdi

Uluslararası Vuslat Platformunca Balıkesir'in Edremit ilçesinde gerçekleştirilen "İkinci Yüzyıla Girerken Ufuktaki Yeni Türkiye" başlıklı konferanslar dizisi tamamlandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde programın üçüncü günündeki kapanış oturumu, Hafız Ramazan Demirkan'ın Kur'an tilavetiyle başladı.

Çok sayıda milletvekili, belediye başkanı, siyasetçi, farklı üniversitelerden akademisyenler, STK temsilcileri, iş insanı, sanatçı, gazetecilerin katıldığı programlarda siyaset, sağlık, bilim ve eğitim alanlarında konferanslar gerçekleştirildi.

Programda, Uluslararası Vuslat Platformu Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Rukiye Karaköse'nin okuduğu sonuç bildirgesinde, şu ifadelere yer verildi:

"100. yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin gelecek yüzyıl vizyonu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği ufuk ile Türkiye Yüzyılı olarak nitelendirilmiştir. Türkiye Yüzyılı vizyonu, yeni yüzyıllık perspektifle Türkiye'nin her alanda öncü olma serüveninin başlaması gerektiğini ifade ediyor.

Ülkemiz son çeyrek yüzyılda önemli gelişmeler kat etmiştir. 'İkinci Yüzyıla Girerken' konferansları, Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılında bu gelişmelerin küresel ve bölgesel alanda çeşitli boyutları ile öncü olma azmi ve kararlılığını hedefleyen en temel konulardan siyaset, sağlık, bilim ve eğitim konularını değerlendirerek 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuna katkıda bulunmayı amaçlamıştır."

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Uluslararası Vuslat Platformu ve Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın katıldığı kapanış programı, hatıra fotoğraflarının çektirilmesinin ardından sona erdi.