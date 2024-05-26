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Uluslararası Ulan Batur Maratonu'ndan çeşitli görüntüler

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Moğolistan'ın başkenti Ulan Batur'da düzenlenen Uluslararası Ulan Batur Maratonu'nda 20.451 koşucu çeşitli kategorilerde yarıştı.

ÇEKİM TARİHİ: 25 Mayıs 2024

Uluslararası Ulan Batur Maratonu'ndan çeşitli görüntüler

Moğolistan'ın başkenti Ulan Batur'da bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Uluslararası Ulan Batur Maratonu, Cumartesi günü yapıldı.

Ulan Batur Belediye Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 34 ülke ve bölgeden toplam 20.451 profesyonel ve amatör koşucu, tam maraton, yarı maraton, aile maratonu ve tekerlekli sandalye maratonu gibi çeşitli kategorilerde yarışa katıldı.

Maraton, Moğolistan'da koşu sporunun gelişimini teşvik etmeyi, koşucuların ve ilgili vatandaşların ilgisini çekmeyi, gençlerin potansiyelini ortaya çıkarmayı, dayanıklılığı artırmayı ve bireylerin hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için fiziksel ve ruhsal refahı geliştirmeyi amaçlıyor.

Etkinlik ayrıca vatandaşları günlük fiziksel aktiviteyi hayatlarına dahil etmeye teşvik etmeyi hedefliyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Ulan Batur'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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