Uluslararası Türkiye-Pakistan İlişkileri Sempozyumu İstanbul'da başladı

Uluslararası Türkiye- Pakistan İlişkileri Sempozyumunun açılışı, Bağcılar Belediyesi Konferans Salonu'nda yapıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla düzenlenen sempozyumun açılış programına Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd, Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı Volkan Çakmak, Pakistan'ın İstanbul Başkonsolosu Numan Aslam, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Başkan Yardımcısı Abdullah Kutalmış Yalçın, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Sevtap Kadıoğlu, Kaid-i Azam Üniversitesi Öğretim Görevlisi Sajid Mahmood Awan, akademisyenler, öğrenciler ve diğer davetliler katıldı.

Konferans salonu girişindeki antrede düzenlenen Pakistan Siyalkot Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin hazırladığı karakalem resim sergisinin açılışıyla başlayan programda, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı ve Pakistan milli marşı okundu, ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Etkinlik, Türkiye ile Pakistan arasındaki siyasi, ekonomik, askeri ve kültürel ilişkileri anlatan bir sinevizyon gösteriminin ardından açılış konuşmaları ile devam etti.

Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı Çakmak, Gazze'de yaşananlardan sonra bir kez daha İslam dünyasının tek vücut ve tek ses olması gerektiğinin anlaşıldığını ve Türkiye-Pakistan kardeşliğinin bu noktada önemli olduğunu söyledi.

Çakmak, Pakistan ile Türkiye'nin karşılaşılan doğal afetler ve felaketler sonrasında birbirlerine büyük yardımlarda bulunduğunu hatırlattı.

Pakistan Daimi Senato Üyesi Irfan Siddiqui de gösterilen video mesajında "Türkiye'nin adı geçtiğinde her Pakistanlının kalbinde özel bir sevgi ve birliktelik duygusu canlanır." dedi.

Siddiqui, Türkiye ile Pakistan toplumları arasında dilden kültüre birçok ortak nokta bulunduğunu belirtti.

YEE Başkan Yardımcısı Yalçın, enstitünün Pakistan'daki faaliyetlerini ve Türkiye-Pakistan ilişkilerine olan katkılarını anlattı.

"İki ülke ilişkilerine katkı sağlayacağı kanaatindeyiz"

Sempozyum hakkında, AA muhabirine açıklamalarda bulunan Pakistan Mezun ve Mensupları Derneği (PAMDER) Başkanı Halid Uğurlu, "Bizim kuruluş amacımız iki ülke arasındaki ilişkilere köprü olabilmek, ilişkileri daha ileri götürebilmek, bu sempozyum da onlardan biri. Bunun iki ülke ilişkilerine katkı sağlayacağı kanaatindeyiz." ifadelerini kullandı.

Uğurlu, birçok insanın birbirini tanıma fırsatı bulduğu sempozyum sayesinde Pakistan-Türkiye ilişkilerinin de tekrar gündeme geldiğini aktardı.

Sempozyum yarın İstanbul Üniversitesi'nde yapılacak oturumlarla devam edecek.