Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Efendiyeva'dan 23 Nisan mesajı

Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Günay Efendiyeva, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Günay Efendiyeva, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Efendiyeva, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Türk halkının milli iradesini ve mücadele azmini simgeleyen bu tarihin çocuklara armağan edilmesinin, vatanın muhafazası ve değerlerin yaşatılmasına verilen önemin göstergesi olduğunu belirten Efendiyeva, mesajında şunları kaydetti:

"Dünyamıza masumiyeti, mutluluğu katan çocuklarımız aynı zamanda geleceğimizin emanetçileri, kültürel ve manevi servetlerimizin mirasçılarıdırlar. İstikbalimiz çocuklarımızın omuzlarında yükselirken, yarınlarımızın umudu da onlar olacaklar. Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı, her zaman olduğu gibi çocuklarımızı asla unutmayarak, onlara umut olmak, birlik ve beraberlik sağlamak için geniş kapsamlı projeler başlatmıştır.

Onlardan biri olan 'Türk Çocuklarına Sevgi ile' adlı uluslararası proje kapsamında Türk halklarının yanı sıra tüm dünya çocuk ve gençleri Türkiye'de depremden etkilenen çocuklara desteklerini sergilemektedirler. İnanıyorum ki içinden geçtiğimiz bu zor süreçte yaralarımızı hep birlikte sararak, üzüntüleri, acıları, kayıpları geride bırakmayı başaracak, birlik ve beraberlik duygusuyla aydınlık yarınlara doğru el ele ilerleyeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılında ülkenin ulusal egemenliğini kutluyor, tüm dünya çocuklarına sonsuz barış ve refah, sağlık ve huzur diliyorum."