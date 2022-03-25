Uluslararası Türk Enerji Birliği Kongresi, 28-30 Mart'ta düzenlenecek

Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırma Merkezi (TESPAM) ile Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı (TDPV) iş birliğinde düzenlenen enerjinin geleceğinin ele alınacağı Uluslararası Türk Enerji Birliği Kongresi, 28- 30 Mart'ta yapılacak.

TESPAM Başkanı Oğuzhan Akyener ve TDPV Başkanı Abdullah Çalışkan, kongreye ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.

Enerjinin, ülkelerin en önemli gündem maddeleri arasında yer aldığına işaret edilen açıklamada, Türk dünyası ve bağımsız Türk devletleri açısından enerjinin entegrasyon süreçlerinin en önemli anahtarı konumunda olduğu vurgulandı.

Mart 2021'de 20 ülkeden akademisyen, fikir ve kanaat önderinin katılımıyla 1. Türk Enerji Birliği Kongresi'nin düzenlendiği anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2. Türk Enerji Birliği Kongresi, 28- 30 Mart tarihleri arasında TESPAM ve TDPV tarafından düzenlenecektir. Yeni formatı ile daha somut iş birliği süreçlerini tetiklemeyi hedefleyen kongrenin ilk 2 gününde enerji entegrasyonu, fırsatlar, mevcut durum, teknik ve teknolojik kabiliyetler, rezervler, ekonomik, hukuki ve finansal altyapı gibi birçok husus bütün yönleriyle analiz edilecek. Programın 3. gününde ise bütün Türk ülkelerinden talepte bulunan ve sistemimize kayıt yaptıran enerji ile ilgili firmalar özel B2B toplantılarda buluşturulacaktır."

Açıklamada, Türk Enerji Birliği Kongresi ile farklı perspektiflerden Türk dünyasında enerjinin dünü, bugünü ve geleceğinin ele alınacağı ifade edildi.

Kongre, TESPAM'ın "TV Enerji" ve TDPV'nin "Parlamenter TV" isimli YouTube kanalları üzerinden canlı takip edilebilecek.