Uluslararası Türk Dünyası Şöleni, Karaman'da Coşkuyla Tamamlandı
Karaman Belediyesinin düzenlediği 7. Uluslararası Türk Dünyası Şöleni, üç gün süren etkinliklerle sona erdi. Şölende konserler, folklor gösterileri ve havai fişek gösterisi yapıldı.
Karaman Belediyesince kentte bu yıl yedincisi düzenlenen Uluslararası Türk Dünyası Şöleni düzenlenen etkinliklerle sona erdi.
Türk Dünyası Kültür Parkı'nda 3 gün süren etkinliklerde, şölen ateşi yakıldı, örs üzerinde demir dövüldü.
Zakkum grubu, Atilla Yılmaz, Sinan Akçıl ve Derya Uluğ'un konser verdiği etkinlikte, çeşitli ülkelerden gelen dans toplulukları da gösterilerini sundu.
Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği şölen, havai fişek gösterisiyle son buldu.
Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO - Güncel