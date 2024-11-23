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Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği'nde Atakum'dan 9 Proje Ödül Aldı

Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği'nde Atakum'dan 9 Proje Ödül Aldı
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Samsun'da düzenlenen Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği'nde Atakum'daki 7 okul, 9 ödül kazandı. Projeler arasında 'Otoçelebi' ve 'Isı Adası Kaynaklı Kentsel İklim Değişikliği' birincilik elde etti.

Bu yıl 7'ncisi Samsun'da düzenlenen Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği'nde Atakum'daki 7 okul, 9 ödüle layık görüldü.

Samsun'da 19-22 Kasım tarihlerinde düzenlenen Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği'nde 10 kategoride toplam 196 proje değerlendirildi.

Şenlikte Samsun'dan 21, Atakum ilçesinden ise 9 proje ödüle layık görüldü.

Bu kapsamda Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi "Otoçelebi", Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi "Isı Adası Kaynaklı Kentsel İklim Değişikliği" projeleriyle birincilik kazandı.

Bahçeşehir Koleji Atakum Kampüsü Fen ve Teknoloji Lisesi "Ayçiçeği ve Mısır Koçanının Geri Dönüşümü" ve "Görüntü İşleme Tekniği ile Buzullardaki Erime" projeleriyle iki ikincilik, Atakum Koleji "Su Tutucu", Atakum Bilim ve Sanat Merkezi ise "Sorumlu Çocuklar Mutlu Yarınlar" ve "Elektrik Tasarrufu Sağlayan Akıllı Priz" projeleriyle üçüncülük elde etti.

Samsun Doğa Fen ve Teknoloji Lisesi "Çiçeğe Dönüşebilen Biyobozunur Poşet" projesiyle mansiyon, OMÜ Vakfı Koleji Özel Ortaokulu "Denizlerin Kirliliğine Karşı Algını Arttır" projesiyle jüri özel ödülüne layık görüldü.

Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Aydın, başarılarından dolayı öğretmenleri ve öğrencileri kutlayarak, "Bu ödüller, Atakum'un eğitimdeki liderliğini bir kez daha kanıtlamıştır. Gençlerimizin bilimsel ve kültürel alanlardaki bu başarıları, bizlere Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda büyük umut veriyor. Emeği geçen tüm öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Tuğçe Turgu - Güncel
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