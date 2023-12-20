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Uluslararası Türk Akademisi Kazakistan'da Konferans Düzenledi

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Uluslararası Türk Akademisi, Kazakistan'da düzenlenen 'Köklü Kardeşlik Bağları: Örnek Yaşamlar' konferansıyla Türk dünyasının önemine vurgu yaptı. Konferansta, Türk Devletleri Teşkilatı'nın 10. Devlet Başkanları Zirvesi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yılı da kutlandı.

Uluslararası Türk Akademisi, Kazakistan'da "Köklü Kardeşlik Bağları: Örnek Yaşamlar" uluslararası konferansı düzenledi.

Akademi Başkanı Prof. Dr. Şahin Mustafayev, başkent Astana'daki Ulusal Akademik Kütüphane'de gerçekleştirilen konferansta, 2023'ün birçok açıdan Türk dünyası için önemli olduğunu söyledi.

Mustafayev, yakın zamanda Kazakistan'ın ev sahipliğinde "Türk Devri" sloganıyla Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 10. Devlet Başkanları Zirvesi'nin düzenlendiğini hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Bu yıl aynı zamanda kardeş Türkiye Cumhuriyeti, kuruluşunun 100. yılını kutladı. Türkiye, 1991 yılında egemenliklerini ilan eden diğer tüm Türk devletlerinin siyasi bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olmuştur. Bu durum, bağımsızlığımızın güçlenmesinde, Türk devletlerinin uluslararası ilişkiler sistemine eşit olarak dahil edilmesinde çok büyük rol oynamıştır."

Ayrıca bu sene, Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev ile Kazak edebiyatının ilk polisiye roman yazarı Kemel Tokayev'in doğumunun 100. yılını kutladıklarını belirten Mustafayev, Aliyev ile Tokayev'in aynı yılda ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1923'te dünyaya geldiğini ifade etti.

Akademi tarafından Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi kızı Afet İnan'ın "Kemal Atatürk'ü Anarken" kitabının Kazakçaya kazandırıldığını dile getiren Mustafayev, eski Azerbaycan Başbakanı Hasan Hasanov'un, Haydar Aliyev hakkında kaleme aldığı "Karizmatik Lider Parlak Şahsiyet Haydar Aliyev" monografisi ile Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in babası Kemel Tokayev hakkındaki hatıralarının yer aldığı "Kemel Tokayev: Bir Kalem Ustasının Yaşam Öyküsü" kitaplarının Türkçeye çevrilerek yayımlandığını söyledi.

Mustafayev, "Böylece bu tür eserleri kardeş ülkelerimizin okurlarına ulaştırmak, birbirimizin tarihinin en çarpıcı öykülerini ortak miras haline getirmek için çabalıyoruz." diye konuştu.

Konferans, bu kitapların tanıtımıyla sona erdi.

Konferansa, Kazakistan Parlamentosu Senato Milletvekili Darhan Kıdırali, Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu, Azerbaycan'ın Astana Büyükelçisi Agalar Atamoglanov, eski Azerbaycan Başbakanı Hasanov ile Kırgızistan ve Özbekistan'dan önde gelen bilim insanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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