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Uluslararası Trabzon Edebiyat Festivali Başladı

Uluslararası Trabzon Edebiyat Festivali Başladı
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Uluslararası Trabzon Edebiyat Festivali, Kızlar Manastırı'nda yapılan açılış töreniyle başladı. Festival, konferanslar, paneller, kitap imza günleri ve sergilerle dolu 18 ilçeyi kapsayan bir program sunacak. Festival 28 Ekim'de sona erecek.

Uluslararası Trabzon Edebiyat Festivali, edebiyatçı ve sanatçıların katılımıyla başladı.

Festivalin, Kızlar Manastırı'nda gerçekleştirilen açılış törenine, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Gürkan Üçüncü, Uluslararası Trabzon Edebiyat Festivali (UTEF) Kurucusu ve Genel Yönetmeni Esma Ala Türkmen, festival başdanışmanı Ümit Yaşar Gözüm, edebiyatçı ve sanatçılar ile davetliler katıldı.

Üçüncü, edebiyatın önemini vurgulayarak, "Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin 18 ilçesiyle beraber geçmişte olduğu gibi bugün de Trabzon'umuzun kültür, sanat, edebiyat ve spor şehri olduğunu tüm dünyaya göstermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Program, fotoğraf sergisinin açılışının ardından, Atatürk Köşkü'nde düzenlenen söyleşiyle devam etti.

Festival kapsamında 18 ilçede konferans, panel, kitap ve imza günü, resim sergisi ve kültür gezisi etkinlikleri organize edilecek.

Festival, 28 Ekim'de sona erecek.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel

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