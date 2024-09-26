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Uluslararası Toplumdan Lübnan İçin 21 Günlük Ateşkes Çağrısı

Uluslararası Toplumdan Lübnan İçin 21 Günlük Ateşkes Çağrısı
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ABD, AB, Suudi Arabistan, Katar ve diğer ülkeler, İsrail'in Hizbullah'a yönelik saldırılarının ardından Lübnan'da 21 günlük geçici ateşkes çağrısında bulundu. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapılan açıklamada, diplomatik çözüme zemin hazırlamak için acil ateşkes önerisi sunuldu.

(ANKARA) - ABD, AB, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin aralarında bulunduğu çok sayıda ülke, İsrail'in Hizbullah'a yönelik geniş çaplı saldırılarının ardından Lübnan'da 21 günlük bir geçici ateşkes için ortak çağrı yaptı.

İsrail'in Lübnan'a yönelik başlattığı saldırılar üzerine, çok sayıda ülke ortak ateşkes çağrısı yaptı. Ateşkes önerisini sunan devletler arasında ABD, Avustralya, Kanada, Avrupa Birliği, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar yer aldı. BM Genel Kurulu'nda yapılan ortak açıklamada, "Çatışma tırmanırken diplomasi başarılı olamaz. Bu nedenle, diplomatik bir çözümün sağlanmasına alan açmak için Lübnan- İsrail sınırında derhal 21 günlük bir ateşkes çağrısında bulunuyoruz" ifadeleri kullanıldı. Hizbullah ve İsrail'in gelecek saatlerde öneriyi değerlendirmesi bekleniyor.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda açıklanan öneriye ilişkin değerlendirmelerde bulunan ABD Başkanı Joe Biden, "Sınırın iki tarafında da sivillerin güvenli bir şekilde evlerine dönmesini sağlayacak bir diplomatik çözümün sağlanması için zaman geldi" dedi.

Diplomatik çözüm için ortak çağrı, İsrail Ordusu'nun Lübnan'a yönelik hava saldırılarını sürdürürken, İsrail Genelkurmay Başkanı  Herzi Halevi'nin olası bir kara harekatı için hazırlandıklarını bildirmesinin ardından geldi.  İsrail Ordusu dün ayrıca Hizbullah tarafından Tel Aviv'e fırlatılan bir füzeyi düşürdüğünü de açıklamıştı. Saldırı Hizbullah'ın Tel Aviv'i ilk kez doğrudan hedef alması yönüyle önemli görülüyor.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de bu hafta, Lübnan'da acil bir ateşkes çağrısında bulundu ve savaşın daha geniş bir coğrafyaya yayılması konusunda uyarılarda bulundu.

Kaynak: ANKA / Güncel

Birleşmiş Milletler Suudi Arabistan İsrail Lübnan Katar

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