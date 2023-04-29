Uluslararası Toplum Xi ile Zelenski Arasındaki Telefon Görüşmesini Memnuniyetle Karşıladı

BEİJİNG, 29 Nisan (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski arasındaki son telefon görüşmesi uluslararası toplumda geniş çapta memnuniyetle karşılandı. Birçok taraftan, Çin'in Ukrayna krizinde barışçıl bir çözümü destekleme yönünde yapıcı bir rol oynamaya devam edeceğine dair beklentiler dile getirildi.

Xi, Çarşamba günü Ukrayna krizinden tek çıkış yolunun diyalog ile müzakerelerden geçtiğini ve nükleer savaşın kazananının olmayacağını vurgulayarak, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin stratejik ortaklık düzeyine ulaştığını ve bunun da iki ülkenin karşılıklı olarak kalkınmayı ve canlanmayı hızlandırdığını belirtti.

Zelenski ise, görüşmenin ardından Twitter'dan yaptığı paylaşımda Xi ile "uzun ve anlamlı bir telefon görüşmesi" yaptıklarını belirterek, bu görüşmenin ve Ukrayna'nın Çin'e büyükelçi atamasının "ikili ilişkilerin gelişmesine güçlü bir ivme kazandıracağına inandığını" sözlerine ekledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Sözcü Yardımcısı Farhan Haq ise Çarşamba günü düzenlediği basın brifinginde, BM'nin, Çin'in Ukrayna krizinin çözümünde yapıcı bir rol oynamaya devam etmesini beklediğini söyledi.

"Güvenlik Konseyi üyeleri de dahil olmak üzere, dünyadaki tüm kilit ulusların, Ukrayna ve Rusya ile ilgili krizin çözümüne yapabilecekleri katkıları kesinlikle teşvik ediyoruz" şeklinde konuşan Haq, "Ve kesinlikle, Çin'in yapıcı bir rol oynamaya devam edeceğini umuyoruz" diye ekledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Moskova'nın "Çin tarafının bir müzakere süreci oluşturma konusunda hazır oluşunu" memnuniyetle karşıladığını ve Çin'in 24 Şubat'ta yayımlanan, Çin'in Ukrayna Krizinin Siyasi Çözümüne İlişkin Duruşu adlı belgesinde belirtilen geniş hükümler yelpazesinin Moskova'nın ilkeli yaklaşımları ile uyumlu olduğunu söyledi.

Xi, Zelenski ile yaptığı Çarşamba günkü telefon görüşmesinde, Ukrayna krizinde Çin'in her daim barıştan yana olduğunu ve temel duruşunun barış için müzakereleri kolaylaştırmak olduğunu vurguladı.

Görüşmeyi "olumlu" olarak nitelendiren Fransa Dışişleri Bakanlığı da Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Çin'in Ukrayna krizinin sona erdirilmesinde önemli bir rol oynayabileceğini belirterek, Fransa'nın krizin çözümüne katkıda bulunabilecek her türlü diyaloğu teşvik ettiğini de sözlerine ekledi.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi'nin stratejik iletişim koordinatörü John Kirby Çarşamba günü gazetecilere verdiği demeçte, "Cumhurbaşkanı Xi ile Devlet Başkanı Zelenski arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştiği haberini memnuniyetle karşılıyoruz. Bunun iyi bir şey olduğu görüşündeyiz" dedi.

Avrupa Komisyonu Baş Sözcüsü Eric Mamer ise Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Brüksel'in, Xi-Zelenski görüşmesini, Çin'in BM Güvenlik Konseyi üyesi olarak sorumluluklarını yerine getirme yönünde önemli bir adım olması vesilesiyle memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de Çin'in Ukrayna ile görüşmesinin çok önemli olduğunu ve tüm tarafların isteğinin barış olduğunu kaydederek gelişmeyi memnuniyetle karşıladı.