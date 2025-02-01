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Uluslararası Tekstil Fuarı Colombiatex 2025, Türkiye'nin İlgi Odağı Oldu

Uluslararası Tekstil Fuarı Colombiatex 2025, Türkiye'nin İlgi Odağı Oldu
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Kolombiya'nın Medellin kentinde düzenlenen Colombiatex 2025 fuarında, 500'ü aşkın firma katıldı. Türk firmaları yoğun ilgi gördü ve fuar, Latin Amerika'da tekstil sektörü için stratejik bir buluşma noktası oldu.

Kolombiya'da ulusal ve uluslararası çok sayıda firmanın katılımıyla 28 Ocak'ta başlayan Uluslararası Tekstil Fuarı (Colombiatex 2025) tamamlandı.

Ülkenin en büyük ikinci kenti Medellin'deki Plaza Mayor etkinlik alanında düzenlenen fuarda, Türk firmaları stantlarına yoğun ilgi gösterildi.

Ulusal basında çıkan habere göre, fuara 500'ü aşkın ulusal ve uluslararası firmanın katıldı ve fuar boyunca 29 bini aşkın kişi standları ziyaret etti.

Colombiatex 2025 Latin Amerika'da tekstli-konfeksiyon endüstrisi için stratejik buluşma noktası olarak dikkati çekti.

AA muhabirine Colombiatex'i değerlendiren Türkiye'nin Bogota Büyükelçisi Beste Pehlivan Sun, Kolombiya'da ilk kez bu kadar çok Türk firmasının fuara katıldığını belirtti.

Sun, "Türkiye olarak tekstil sektöründe oldukça güçlü bir konumdayız. AB, ABD ve diğer ülkelerle halihazırda ticaretimiz devam ediyor. Bugün görüştüğümüz firmalar, yeni pazarlara açılmak istediklerini ifade ettiler. Kolombiya ile ülkemiz arasındaki ticareti, fuara katılan firmalarımızın da desteğiyle lehimize olacak şekilde geliştirmeyi başaracağız."

Türkiye'den ise 23'ten fazla firmanın katıldığı organizasyonda, Türk yatırımcılar, AA muhabirine fuara ilişkin izlenimlerini ve beklentilerini anlattı.

"Türk tekstil sanayisi olarak yerimizi almamız gerektiğini düşünüyorum"

Bursa'da faaliyet gösteren İş İnsanı Murat Atalay, fuara oldukça yüksek bir katılım olduğunu belirterek, "Avrupa'daki seyahatleri kıyaslarsak müşteri profili epey farklıydı. Güney Amerika pazarı Türk tekstli için keşfedilmesi gereken bir pazar olduğunu düşünüyorum. Büyümekte olan bir ekonomidir. Türk tekstil sanayisi olarak yerimizi almamız gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

ARTA Tekstil Yurtdışı Pazarlama Direktörü Tuncay Karasu ise Türkiye'nin en büyük kumaş üreticilerinden biri olduklarını ve Avrupa, Asya ve Afrika'nın ardından Latin Amerika pazarında da olmak istediklerini söyledi.

"Türklerin burada olması onlar açısından büyük marka değeri taşır"

Fuara ilişkin değerlendirmede bulunan Karasu, "Latin Amerika'da da büyümük istiyoruz. Latinlerin tepkileri oldukça cana yakın duruyor ve burada bize ortaklık teklif edenler bile var. 'Gelin büyük bir anlaşma yapalım ve sizin ürünlerinizi buraya koyalım diyenler var'. Fuarla ilgili bulunduğumuz pozisyondan memnun değiliz. Oysa ki Türk markaları yani tekstilde fuar yönetimine çok büyük katkıda bulunabilir. Türklerin burada olması onlar açısından büyük marka değeri taşır." dedi.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
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