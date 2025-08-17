Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali'nde 3. Gün Etkinlikleri

Taşköprü Belediyesince bu yıl 35'incisi düzenlenen Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali'nin 3'üncü gününde çeşitli etkinlikler yapıldı.

Festivalin üçüncü günü bisiklet turu ile başladı. Daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda halk oyunları ekipleri gösteri sundu.

Çeşitli yarışmalarla devam eden programda, çocuklara özel gösteriler de sunuldu.

Konserlerin de düzenlendiği festivalde ilçede yoğunluk yaşandı.

Vatandaşlardan Sevcan Arabacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, açtığı statta el emeği ürünlerini sattığını söyledi.

Standında örgü sarımsakların da olduğunu ifade eden Arabacı, "El emeği ürünler satıyorum. Çanta yaptım, sarımsak yaptım. Taç yapıyorum. El emeği ürünler yapıyorum. Festivalin Taşköprü'ye çok faydası var. Taşköprü sarımsağının tanıtımı açısından bu festival bizim için çok önemli." diye konuştu.

Fatma Duman ise ilçelerinde festivalin düzenlenmesinden dolayı mutlu olduğunu anlatarak, "Sarımsak festivali Taşköprü için çok büyük bir hareketlilik oluyor. Bizim için de çok güzel bir katkı oluyor. El emeği ürünlerimizin satışını yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Seda Eminoğlu da festivalde Denizli'den getirdiği ürünlerinin satışını yaptığını kaydederek, "Taşköprü sarımsağını tanıtmak amacıyla yapılan bu festival bize çok büyük katkı sağladı. Komşu ilçelerden gelen insanlarımız ekonomimize katkıda bulundu. Herkese çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Festival, 17 Ağustos'ta sona erecek.