Uluslararası Tahran Kitap Fuarı Açıldı

İran'ın başkenti Tahran'da her yıl düzenlenen Uluslararası Tahran Kitap Fuarı, Türk yayıncıların da aralarında olduğu 2 bin 800 yayınevi ve birçok yazarın katılımıyla açıldı.

Tahran'daki İmam Humeyni Büyük Musalla Camisi'nde kurulan fuar alanında bu yıl "İran İçin Okuyalım" sloganıyla" 36'ncısı düzenlenen etkinliğin açılışına Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile İslami İrşad ve Kültür Bakanı Abbas Salihi katıldı.

Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Hicabi Kırlangıç, Kültür ve Turizm Bakanlığı standının açılışını gerçekleştirdi.

Büyükelçi Kırlangıç, açılışta AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Biz Türkiye olarak çok uzun yıllardır bu yerleşkede fuara katılıyoruz. Daha önce başkan fuar alanında Türkiye güçlü bir şekilde temsil ediliyordu. Bu sene daha da güzel bir hazırlık yapıldığını görüyorum. Katkıları nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanlığımıza ve Yunus Emre Enstitümüze teşekkür ediyorum." dedi.

Türkiye'den birçok yazar ve yayınevi temsilcilerinin fuara katıldığını ve kendileriyle görüştüklerini belirten Kırlangıç, "Bugün gördüğüm kadarıyla standımızda zengin bir kitap çeşitliliği var. Çocuk kitapları ve çocuk edebiyatı ile ilgili de önemli bir katılım olduğunu görüyoruz. Bu faaliyetin ve bizim burada bulunmamızın Türkiye ile İran arasındaki kültürel ilişkileri daha da geliştirmemize katkı sağlayacağını umuyorum. Bu faaliyetler, iki milletin ortak kültürel mirasının tanıtılmasına ve Türkiye'nin kültürel birikiminin İran'da daha fazla bilinmesine katkı sunacaktır." ifadelerini kullandı.

Bu yıl Türkiye-İran Ortak Kültür Yılı olduğunu hatırlatan Büyükelçi Kırlangıç, bu vesileyle de iki ülke arasında ortak kültürel faaliyetler planlandığını belirtti.

Fuara katılan Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kütüphane ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcısı Abdussamed Taş da bu yıl Tahran Kitap Fuarı'nda Türkiye'den binin üzerinde eserle ve 8 adet stantla katıldıklarını belirtti.

Fuarın bölgedeki en önemli etkinliklerinden biri olduğunu belirten Taş, "İran ile kültürel bağlarımız çok derin ve gönül coğrafyası diye nitelendirdiğimiz coğrafyamıza hitap ediyor. Bu bağlamda bu etkinliği önemsiyoruz." dedi.

Türk edebiyatına ait eserlerin dünya çapında yaygınlaşmasını sağlamak için Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen "TEDA Projesi"nin önemine değinen Taş, "Bu yıl TEDA kapsamında 4234 eser 96 farklı dile çevrildi. Bu muazzam bir başarıdır. Bu projeden yararlanan ülkeler sıralamasına baktığımız zaman İran önemli bir sırada. Proje kapsamında desteklediğimiz İranlı yayınevlerinin sayısı da çok ciddi sayılara ulaşmış durumda." diye konuştu.

Taş, TEDA Projesi kapsamında hem klasik hem de çağdaş Türk edebiyatının yayılması için İranlı yayıncılara destek verdiklerini söyleyen Taş, "Bütün bu faaliyetler, hem komşu hem de yakın tarihte iyi ilişkilere sahip Türkiye ile İran'ın yakınlaşmasına katkı sağlayacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Birçok ülkeden yaklaşık 100 yabancı yayıncının da olduğu ve toplam 2 bin 800 yayınevinin katıldığı Uluslararası Tahran Kitap Fuarı, 17 Mayıs'a kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.