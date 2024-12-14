Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nde Yapay Zeka ve Dijital Dönüşüm Tartışıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, "İletişimde Yapay Zeka: Eğilimler, Tuzaklar ve Dönüşüm" temasıyla bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nde (Stratcom Summit '24), "Modernlik için Yenilikçilik: Arnavutluk Devleti Dijital Devrimi" ve "Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme için Yapay Zeka Odaklı İletişim: Bulgaristan ve Ötesi için Fırsatlar" başlıklı iki oturum düzenlendi.

BBC haber spikeri ve muhabiri Louisa Pilbeam'ın moderatörlüğünde yürütülen ilk oturumda Arnavutluk Cumhuriyeti Medya ve Enformasyon Ajansı Genel Müdürü Alteo Hysi konuşma yaptı.

Hysi konuşmasına, profesyonelleri bir araya getirerek yapay zekanın geleceği hakkında konuşma şansı verdiği için Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a teşekkür ederek başladı.

Dijitalleşmeyle birlikte Arnavutluk vatandaşlarının 10 yıl öncesine göre idari süreçlerle ilgili bir çok işlemini daha hızlı bir şekilde yürüttüğünü belirten Hysi, teknolojik gelişmelerin yeni trendi olarak ön plana çıkan yapay zekayla ilgili en büyük sorunun güvenilirliğiyle ilgili olduğunun altını çizdi.

Kamu hizmetlerinde yeni bir yapay zeka projesi gerçekleştireceklerini kaydeden Hysi, bu projeyle ihalelerdeki şeffaflığı geliştireceklerini, idari maliyetleri azaltacaklarını ve süreci kısaltabileceklerini ifade etti.

Hysi, "Akıllı laboratuvar" projesiyle, çocukların eğitimlerinin ilk yılından itibaren kodlama yapmayı öğrendiğini belirterek, çocukları bu becerilerle donatarak gelecekte kendilerini daha rahat hissetmeleri için uğraştıklarını vurguladı.

"Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme için Yapay Zeka Odaklı İletişim: Bulgaristan ve Ötesi için Fırsatlar"

Sunucu Robyn Dwyer'in moderatörlüğünü üstlendiği "Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme için Yapay Zeka Odaklı İletişim: Bulgaristan ve Ötesi için Fırsatlar" başlıklı ikinci oturumda ise Bulgaristan İnovasyon ve Büyüme Bakan Yardımcısı Krasimir Yakimov bir konuşma yaptı.

Yakimov, yapay zekanın insanların hayatını kolaylaştırma konusunda getireceği yenilikler hakkında heyecanlı olduğunu belirtti.

Yapay zekanın pozitif yönde ilerlemesi için risksiz bir ortam oluşturmak gerektiğini vurgulayan Yakimov, siber güvenlik yasalarının böyle bir ortamın temelini oluşturduğunu ifade etti.

Yakimov, Bulgaristan'ın ChatGPT benzeri yerel bir yapay zeka sohbet robotu geliştirdiğini dile getirerek, ülkede özellikle kırsal kesimlerde yetersiz kalan alt yapının geliştirilmesi için uğraştıklarını da söyledi.

Bulgaristan'da, beyin göçüyle mücadele kapsamında, yapay zeka ve bilişim alanında çalışanlara rekabetçi maaşlar teklif edildiğini dile getiren Yakimov, bu alandaki uzmanların ülkede kalmasını sağlamak için tüm ekosistemin gelişmesi gerektiğini vurguladı.

Yakimov, Yapay zekanın gelecekte insanların işini elinden alacağı görüşünü de ele alarak, yapay zekanın insanların hayatını kolaylaştırırken, daha kaliteli işler ortaya koymasını sağlayacağına inandığını vurguladı.

Ayırca Yakimov, hükümetlerin, özel şirketlerin, kamu kurumlarının ve akademinin yapay zekanın geleceği için işbirliği içerisinde çalışması gerektiğini sözlerine ekledi.