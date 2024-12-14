Üye Girişi
Haberler
Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail'in saldırıları derhal durmalı
Suriye'nin geleceğinin konuşulduğu toplantıda mesajı çok net
Şam Büyükelçiliği'nden ilk fotoğraf geldi
İşte Türkiye'yi temsil edecek ana kadro
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Baas kaybedince CHP de mi kaybetmiş oldu
"Esad düşünce siz de mi kaybettiniz?"
CHP'li vekilden Meclis'te tabutlu eylem: Bu kadar korkacağınızı tahmin etmedim
CHP'li vekilin elindekini gören Bozdağ, hemen müdahale etti

Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nde Yapay Zeka ve Dijital Dönüşüm Tartışıldı

Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nde Yapay Zeka ve Dijital Dönüşüm Tartışıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nde, yapay zeka ve dijital dönüşüm üzerine iki oturum gerçekleştirildi. Arnavutluk ve Bulgaristan'dan uzmanlar, yapay zekanın geleceği, güvenilirliği ve ekonomik büyümeye etkisi konularında görüşmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, "İletişimde Yapay Zeka: Eğilimler, Tuzaklar ve Dönüşüm" temasıyla bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nde (Stratcom Summit '24), "Modernlik için Yenilikçilik: Arnavutluk Devleti Dijital Devrimi" ve "Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme için Yapay Zeka Odaklı İletişim: Bulgaristan ve Ötesi için Fırsatlar" başlıklı iki oturum düzenlendi.

BBC haber spikeri ve muhabiri Louisa Pilbeam'ın moderatörlüğünde yürütülen ilk oturumda Arnavutluk Cumhuriyeti Medya ve Enformasyon Ajansı Genel Müdürü Alteo Hysi konuşma yaptı.

Hysi konuşmasına, profesyonelleri bir araya getirerek yapay zekanın geleceği hakkında konuşma şansı verdiği için Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a teşekkür ederek başladı.

Dijitalleşmeyle birlikte Arnavutluk vatandaşlarının 10 yıl öncesine göre idari süreçlerle ilgili bir çok işlemini daha hızlı bir şekilde yürüttüğünü belirten Hysi, teknolojik gelişmelerin yeni trendi olarak ön plana çıkan yapay zekayla ilgili en büyük sorunun güvenilirliğiyle ilgili olduğunun altını çizdi.

Kamu hizmetlerinde yeni bir yapay zeka projesi gerçekleştireceklerini kaydeden Hysi, bu projeyle ihalelerdeki şeffaflığı geliştireceklerini, idari maliyetleri azaltacaklarını ve süreci kısaltabileceklerini ifade etti.

Hysi, "Akıllı laboratuvar" projesiyle, çocukların eğitimlerinin ilk yılından itibaren kodlama yapmayı öğrendiğini belirterek, çocukları bu becerilerle donatarak gelecekte kendilerini daha rahat hissetmeleri için uğraştıklarını vurguladı.

"Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme için Yapay Zeka Odaklı İletişim: Bulgaristan ve Ötesi için Fırsatlar"

Sunucu Robyn Dwyer'in moderatörlüğünü üstlendiği "Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme için Yapay Zeka Odaklı İletişim: Bulgaristan ve Ötesi için Fırsatlar" başlıklı ikinci oturumda ise Bulgaristan İnovasyon ve Büyüme Bakan Yardımcısı Krasimir Yakimov bir konuşma yaptı.

Yakimov, yapay zekanın insanların hayatını kolaylaştırma konusunda getireceği yenilikler hakkında heyecanlı olduğunu belirtti.

Yapay zekanın pozitif yönde ilerlemesi için risksiz bir ortam oluşturmak gerektiğini vurgulayan Yakimov, siber güvenlik yasalarının böyle bir ortamın temelini oluşturduğunu ifade etti.

Yakimov, Bulgaristan'ın ChatGPT benzeri yerel bir yapay zeka sohbet robotu geliştirdiğini dile getirerek, ülkede özellikle kırsal kesimlerde yetersiz kalan alt yapının geliştirilmesi için uğraştıklarını da söyledi.

Bulgaristan'da, beyin göçüyle mücadele kapsamında, yapay zeka ve bilişim alanında çalışanlara rekabetçi maaşlar teklif edildiğini dile getiren Yakimov, bu alandaki uzmanların ülkede kalmasını sağlamak için tüm ekosistemin gelişmesi gerektiğini vurguladı.

Yakimov, Yapay zekanın gelecekte insanların işini elinden alacağı görüşünü de ele alarak, yapay zekanın insanların hayatını kolaylaştırırken, daha kaliteli işler ortaya koymasını sağlayacağına inandığını vurguladı.

Ayırca Yakimov, hükümetlerin, özel şirketlerin, kamu kurumlarının ve akademinin yapay zekanın geleceği için işbirliği içerisinde çalışması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Sercan İrkin - Güncel
img

Rusya ve İran Esad'ın arkasından böyle çekilmiş
img

Eski futbolcu cumhurbaşkanı oldu
img

"Türkiye'yi satın alırım" diyen iş insanı görevden alındı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazeteci Nevşin Mengü gözaltına alındı
Gazeteci Nevşin Mengü gözaltına alındı! İşte karar
Eski başbakan, Esad'ın kaçmadan önceki son sözlerini anlattı
Esad'ın Rusya'ya kaçmadan önceki son sözleri
Uçakta olay çıkaran iş insanı görevden alındı
"Türkiye'yi satın alırım" diyen iş insanı görevden alındı
Franchise sistemine yatırım yapanlar kazandı! Yüzde 350 kâr yapan sektörler var
Yüzde 350 net kâr ediyorlar! Herkes o sektörü konuşuyor
İran, Suriye'deki yeni hükümetten 30 milyar dolar istiyor
Komşu ülke, Suriye'deki yeni hükümetten borcunu istiyor
Miçotakis'ten küstah Türkiye çıkışı: Gerekirse ordumuz devreye girer
Türkiye'ye küstah tehdit: Gerekirse ordumuz devreye girer

Son Dakika Haberleri

Noter Pazar günü açık mı, kapalı mı? 15 Aralık noterler çalışıyor mu? İstanbul'da açık nöbetçi eczane nerede? 14 Kasım İstanbul nöbetçi eczaneler… Gönül Dağı 157. bölüm tek parça izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? Şevkat Yerimdar nerede çekiliyor? Şevkat Yerimdar konusu nedir, oyuncuları kimler? Yalan 28. bölüm tek parça izle! Yalan full HD bölüm izle! Yalan son bölüm neler oldu? Çığlık 5 filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Çığlık 5 katili kim? CANLI MAÇ İZLE! 14 Aralık Alanyaspor-Gaziantep FK Bein Sports canlı izle! Alanyaspor-Gaziantep FK maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? CANLI MAÇ İZLE! Sakaryaspor-Iğdırspor TRT Spor canlı izle! Sakaryaspor-Iğdırspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? CANLI MAÇ İZLE! 14 Aralık Ç.Rizespor-Konyaspor Bein Sports canlı yayın bilgileri neler?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.