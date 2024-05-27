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Uluslararası STK'lar İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarına BMGK'dan harekete geçmesini istedi

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Uluslararası sivil toplum kuruluşları (STK), İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarına ilişkin Uluslararası Adalet Divanının (UAD) kararlarının uygulanmasını sağlamak üzere Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden (BMGK) harekete geçmesini istedi.

Uluslararası sivil toplum kuruluşları (STK), İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarına ilişkin Uluslararası Adalet Divanının (UAD) kararlarının uygulanmasını sağlamak üzere Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden (BMGK) harekete geçmesini istedi.

Aralarında Oxfam, Norwegian Refugee Council, ActionAid ve Filistinlilere Tıbbi Yardımın (Medical Aid for Palestinians) olduğu 19 uluslararası STK, yaptıkları ortak açıklamada, Refah'ta yerinden edilmiş Filistinlilerin kampının İsrail tarafından bombalamasına tepki gösterdi.

Açıklamada, STK'lerin BMGK'nin tüm daimi ve seçilmiş üyelerini, acilen İsrail'in Refah'taki saldırılarına ilişkin UAD kararlarını uygulamaya çağırdığı belirtilerek, "Uluslararası hukukun korunması ve İsrail hükümetinin UAD'nin emrettiği şekilde yükümlülüklerini yerine getirmesinin sağlanması için derhal harekete geçilmesi gerekiyor." ifadesi yer aldı.

UAD'nin, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasını ve Refah Sınır Kapısı'nın engelsiz insani yardım için açılmasını talep ettiği hatırlatılan açıklamada, ayrıca Soykırım Sözleşmesi'nin olası ihlallerini araştırmak üzere BM kurumlarına erişim izni verilmesi kararı alındığı kaydedildi.

Açıklamada, UAD'nin saldırıların durdurulması yönündeki kararına rağmen İsrail'in kan dökmeye devam ettiği ve son saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu onlarca kişinin öldüğü, çok daha fazlasının yaralandığı bildirildi.

UAD'nin kararlarına uyulmamasının, Güney Afrika'nın konuyu BM Şartı uyarınca divanın bağlayıcı kararını uygulama yetkisine sahip BM Güvenlik Konseyine taşımasına yol açabileceği vurgulanan açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:

"BM Güvenlik Konseyini, UAD'nin kararlarının uygulanmasını, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını ve uluslararası hukuk ihlallerinin kapsamlı şekilde soruşturulmasını sağlamak üzere kararlı şekilde harekete geçmeye çağırıyoruz. BM Güvenlik Konseyi, adaleti sağlamak, insan haklarını korumak ve uluslararası barış ve güvenliği muhafaza etmek için hemen harekete geçmeli. Aksi takdirde, Gazze'de insan yaşamının sürdürülebilmesi için gerekli koşullar daha da tehlikeye girecek ve uluslararası hukukun üstünlüğüne olan küresel güven sarsılacaktır."

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığının yazılı açıklamasında, İsrail ordusunun dün akşam Refah'ta yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarına düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 45'e, yaralı sayısının da 249'a yükseldiği bildirilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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