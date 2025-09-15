Uluslararası STK'lar AB'ye İsrail'le İşbirliğini Durdurma Çağrısı Yaptı

Uluslararası sivil toplum kuruluşları (STK) Avrupa Birliği'ne (AB) Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerle işbirliğini durdurması çağrısında bulundu.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Filistin için Fransız STK'leri Platformu, Fransız İnsan Hakları Birliği (LDH), Uluslararası Af Örgütü ve uluslararası yardım kuruluşu Oxfam dahil çok sayıda kuruluş, Avrupa ülkelerini Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerle tüm ticari ve finansal faaliyetleri durdurmaya çağıran kampanya başlattı.

Kampanya kapsamında, AB ülkelerinden işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki "yasa dışı yerleşim" faaliyetlerine kredi sağlayan finans kuruluşlarının faaliyetlerini de yasaklaması istendi.

Oxfam, "Yasa dışı koloniler ile ticaret: Yabancı devletler ve şirketler İsrail'in yasa dışı yerleşim politikasını uygulamasına nasıl olanak sağlıyor?" başlıklı raporunda, İsrail'in bu politikalarının Batı Şeria'yı parçaladığı, Filistin ekonomisini mahvettiği ve yaygın yoksulluğa yol açtığının altı çizildi.

Raporda, Fransız süpermarket zinciri Carrefour dahil bazı Avrupalı şirketlerin ürünlerinin, İsraillilerin Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da gasbettiği Filistin topraklarında satışına izin vererek bu hukuksuz faaliyetlere dahil olduğu belirtildi.

Ayrıca raporda inşaat ve tarım ekipmanları üreten İngiliz şirketi JCB, İspanyol seyahat şirketi eDreams-Opodo, Alman turizm şirketi TUI, çok uluslu Alman teknoloji şirketi Siemens, Danimarka merkezli nakliye şirketi Maersk gibi şirketler "yasa dışı yerleşim" faaliyetleriyle bağlantılı hizmetleri nedeniyle eleştirildi.

Filistin'deki işgali genişletecek "E1 Projesi"

Filistin, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da uluslararası tepkiler yüzünden askıya aldığı "E1 projesine" ağustosta onay vermişti.

İsrail, tarihsel olarak Doğu Kudüs'ün bir parçası olan ancak Ayrım Duvarı'nın (Utanç Duvarı) Batı Şeria kısmında kalan Filistin mahallesi Azeriye'nin yakınına inşa edilmiş "Ma'ale Adumim" yerleşimini, Batı Kudüs'e giden yola bağlamak için "E1 Projesi" başlatmıştı.

Bu kapsamda, bölgeye 4 binden fazla yasa dışı konut ve oteller inşa etmek için 12 bin dönüm Filistin toprağı gasbedilmişti.

"E1 Projesi" ile Doğu Kudüs'ün Batı Şeria'daki Filistin topraklarının bağlantısının kesilmesi ve izole edilmesi amaçlanıyor.