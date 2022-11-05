Uluslararası Şirketler Neden Çin'in İthalat Fuarına Katılmaya Hevesli?

Beşinci Çin Uluslararası İthalat Fuarı (CIIE), Cumartesi günü Çin'in ekonomik merkezi Shanghai'da açılacak.

5-10 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek fuar, 100'den fazla ülkeden 2.000'den fazla katılımcıyı çekti.

Bunların 280'den fazlasını Fortune 500 şirketleri ve endüstri lideri kuruluşlar oluşturuyor.

Bunlar arasında yaklaşık yüzde 90'ı ise tekrar katılanlar.

Fuarı bu kadar çekici kılan nedir?

Milk New Zealand Dairy'deki Theland Global Ar-Ge Genel Müdürü Roy van den Hurk, CIIE'nin eski bir dostu.

Kendisi etkinliğe üç kez katıldı.

SES 1 (İngilizce): ROY VAN DEN HURK, Milk New Zealand Dairy'de Theland Global Ar-Ge Genel Müdürü:

"Geçtiğimiz beş yılda CIIE sayesinde birçok başarıya imza attık. Ticareti kolaylaştıran gümrük işlemleri, taze sütümüz için sıfır bekleme süresine sahip olmamıza imkanı sağladı. Bu, fuarın yüksek kaliteli bir açık platform olması sayesinde oldu. Bu, taze süt ithalatımızın Yeni Zelanda'da inekler sağıldıktan sonra 72 saat içinde Çinli tüketicilerin sofralarına ulaşmasını sağlıyor ve haftalık maksimum 26 kat satış artışı elde ettik. Beşinci ve altıncı kademe şehirlere üç aydan kısa bir sürede ulaştık. Bu, CIIE'de kurulan bir iş ilişkisinden sonra oldu."

ABD'li endüstriyel holding Honeywell, CIIE'ye arka arkaya beş kez katıldı.

Honeywell Küresel Yüksek Büyüme Bölgeleri Başkanı, fuarın, Çin pazarında ürünleri tanıtmak veya piyasaya sürmek için harika bir yer olduğunu söyledi.

SES 2 (İngilizce): BEN DRİGGS, Honeywell Küresel Yüksek Büyüme Bölgeleri Başkanı:

"(Bu fuar) Çin pazarına ürün tanıtmak veya piyasaya sürmek için harika bir yer. Çin'in tüm farklı bölgelerinden, tüm farklı eyaletlerinden ve çok sayıda farklı şirketten büyük katılımınız var. Bu yüzden bizim için, çok hızlı bir şekilde, Honeywell teknolojilerini Çin ekonomisindeki çok sayıda şirkete ve oyuncuya tanıtmak için çok iyi bir forum oldu. Dolayısıyla bu bizim için çok başarılı bir etkinlik."

Bu yılki CIIE'de, önde gelen küresel ilaç şirketi AstraZeneca ilk kez dört yeni ilacı tanıtacak.

SES 3 (Çince): LEON WANG, AstraZeneca Başkan Yardımcısı, Uluslararası ve Çin Başkanı:

"Yeni ürünlerimiz her yıl CIIE'de Çin lansmanını yaptı. AstraZeneca, CIIE'yi bir ilk adım ve Çin pazarına açılan önemli bir kapı olarak görüyor. Farklı eyaletlerdeki ticari ve tıbbi kuruluşlar, CIIE'de ithal ürünleri satın alabilirler. Fuarın getirdiği fırsatlar ve ithal edilen ürünlerin Çin pazarına girebileceği konusunda yüksek beklentilerimiz var."

İlaç üreticisi, endüstriyel inovasyonu güçlendirmek için tüm alanlardan ortaklarla yeni işbirliği fırsatlarını keşfedeceğini ve Çin'in endüstriyel ilerlemesine dayalı küresel fırsatlar arayacağını söyledi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shanghai'dan bildiriyor.(XHTV)