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Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali Başladı

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Şile Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali başladı. Festivalde dans gösterileri, konserler, sergiler ve atölyeler yer alacak.

Adını Şile'ye özgü kumaştan alan ve bu yıl Şile Belediyesi tarafından 35. kez düzenlenen "Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali" başladı.

Kortejle başlayan festivalin açılış programında Bosna Hersek, Moldova, Kuzey Osetya ve Kuzey Makedonya'dan dans ekipleri performans sergiledi ve Dj Elize sahne aldı.

Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, festivalin açılışında AA muhabirine yaptığı açıklamada, şile bezinin yıllardır süregelen geleneklerin, kültürlerin ve değerlerin bir yansıması olduğunu söyledi.

Modern dünyada birçok kültürel değerin kaybolmaya yüz tuttuğunu fakat Şile bezinin kendini muhafaza ettiğini belirten Kabadayı, "Ben her Şile bezi giydiğimde aklıma rahmetli anneannem, babaannem ve annem gelir. Çünkü biz Akçakese sahilinde kurutulan Şile bezleriyle büyüdük. Çocuklarımıza da aynı kültürü ve enerjiyi vermek için elimizi taşın altına koyuyoruz." dedi.

Kabadayı, köklere dönmenin geçmişin zenginliğini bugüne taşımak olduğuna işaret ederek, "Şile bezi bu dönüşün en güzel sembollerinden biridir. Festivalimiz boyunca sadece ülkemizin güzide sanatçıları değil, uluslararası grupları da memleketimizde misafir edeceğiz. Bu kültür buluşması, şile bezinin ve Şile'nin adını daha da yükseklere yazdıracaktır." ifadelerini kullandı.

"Şile bezinin bizim için manevi değeri yüksek"

Festivalde defileler, sanat ve moda söyleşileri, sergiler, dans gösterileri, atölyeler ve tiyatro gösterilerinin yer aldığını aktaran Kabadayı, "Bu zengin programla hem kültürel mirasımızı yeniden keşfedecek hem de unutulmaz anlar yaşayacağız. Festival boyunca Şile'nin doğal güzelliklerini, kültürel zenginliklerini ve tarihi dokusunu keşfetme fırsatı bulacağız. Herkesi bu eşsiz mirası korumaya, kollamaya, yaşatmaya ve özümsemeye davet ediyorum." diye konuştu.

Özgür Kabadayı, Şile'yi ve Şile bezini bütün dünyaya duyurmak için ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Şile'de yaşayan ve bu işten ekmek yiyen bütün herkese selamlar olsun. Şile bezinin bizim için manevi değeri yüksek. Bu zaten İstanbul'da bir marka. Türkiye'de de bir markaydı fakat son dönemde gözlerden uzaklaştı. Biz Şile bezinin tekrar hem Türkiye'ye yaymak hem de İtalya'da, Amerika'da, Fransa'da, Jameika'da kısacası tüm dünyada giyilmesini istiyoruz. 'Köklerine dön Şile' diyoruz."

Açılış programının ardından "Olmuşum Leyla", "Alaz Alaz" ve "Aşk mı Lazım" parçalarının da aralarında bulunduğu birçok esere imza atan şarkıcı Buray, müzikseverlerle buluştu.

Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali kapsamında ayrıca bugün Baba Zula ve Sena Şener, yarın Can Bonomo'nun yanı sıra 1 Ağustos'ta Zeynep Bakşi ve Erdal Erzincan, 2 Ağustos'ta Volkan Konak, 3 Ağustos'ta Gazapizm, 4 Ağustos'ta ise Sıla konser verecek.

Detaylı bilgi için "silebezifest.com" adresi ziyaret edilebilir.

Kaynak: AA / Güncel

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