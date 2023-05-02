Uluslararası Savcılar Birliği'nin 1. Avrupa Bölgesel Konferansı yarın İstanbul'da başlayacak

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ve Uluslararası Savcılar Birliği'nin (IAP) işbirliğiyle düzenlenecek 1. Avrupa Bölgesel Konferansı, yarın İstanbul'da başlayacak.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, IAP çatısı altında, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının ev sahipliğinde 3-5 Mayıs'ta İstanbul'da "Dijitalleşme Çağında Etkin Soruşturma" konulu 1. Avrupa Bölgesel Konferansı'nın düzenleneceği bildirildi.

Dünya genelinde savcılar için ilk ve tek uluslararası organizasyon olan IAP'a, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 2014'ten bu yana kurumsal üye olduğu ifade edilen açıklamada, konferansın, Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıl dönümünü olan 2023'te Türkiye'de düzenlenmesinin tarihi önemi vurgulandı. ???????Başsavcılığın açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"Almanya, Avusturya, Belçika, Estonya, Hollanda, İngiltere, ABD, İtalya, İsviçre, Azerbaycan ve Türkiye'den alanında uzman konuşmacıların yer aldığı, 32 ülkeden başsavcı, başsavcıvekili ve kıdemli savcıların katılım sağlayacağı bu konferans üç oturumdan oluşmaktadır. Dijitalleşmenin Ceza Muhakemesindeki Yeri ve Etkileri, Dijitalleşme Çağında Ekonomik Suçlarla Mücadele ve Ceza Muhakemesinde Yapay Zeka konularının ele alınacağı konferansta, ülkelerin bilgi ve deneyimleri paylaşılacak, dijital ortamda işlenen suçlarda etkin bir soruşturma yürütülebilmesi için uygulamada karşılaşılan güçlükler, gerekli yasal düzenlemeler ve çözüm önerileri tartışılıp değerlendirmeye konu edilecektir."