Uluslararası Sanat Fuarı 'Noise_Media Art' İstanbul'da Başlıyor

Medya sanatı odaklı uluslararası sanat fuarı "Noise_Media Art", 12-21 Ocak arasında İstanbul'da sanatseverleri ağırlayacak.

Fuarda aralarında DAM, Kate Vass Gallery, Elektra ve Julie Caredda'nın bulunduğu uluslararası galerilerin yanında Türkiye'den Art On, Sanatorium, Pilot, Siyah Beyaz gibi galeriler, sanat üretimlerinde geleneksel medyumların dışında üretim yapan ve eserlerinde teknolojiyi yoğun olarak kullanan öncü sanatçıların eserlerini sergileyecek.

Sanatçı Hande Şekerciler ve Arda Yalkın tarafından hayata geçirilen fuar, ilk edisyonunu medya sanatı alanında tanınan küratör Dominique Moulon'nun seçkisiyle bir araya getiriyor.

Fuar, Fransa'dan medya sanatı konusunda bilinen galerilere de Türkiye Fransız Kültür Merkezinin katkılarıyla yer veriyor.

"Noise_Media Art", 12 Ocak'ta "OI_Music Powered by German Legend" müzik programıyla Alan Kadıköy'de başlayacak. Avangart elektronik müziğin önemli isimlerini ağırlayacak müzik programı, konserlerin yanı sıra İTÜ MİAM ile geliştirilen atölye ve konuşma etkinliğiyle 14 Ocak'a kadar müzikseverleri ağırlayacak.

Yakın zamanda restore edilen ve ilk defa bu etkinlik sayesinde İstanbullularla buluşacak Kadıköy Kent Müzesi'nde de fuara eşlik eden eğitim ve konuşma programları yer alacak.

Bihter Ayyıldız'ın danışmanlığında, 3pmetrics işbirliğiyle tüm etkinliğin karbon ayak izi de Kadıköy Kent Müzesi'nde ölçümlenecek ve daha sonra kamuyla paylaşılacak.

Etkinlik hakkında detaylı bilgilere "www.noise.ist" adresinden ulaşılabilir.