Uluslararası Şam Fuarı'na 22 Ülkeden 850 Şirket Katılacak

Suriye Fuarlar Heyeti Genel Müdürü Muhammed Hamza, 27 Ağustos-5 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası Şam Fuarı'na başta Suudi Arabistan ve Türkiye olmak üzere 22 ülkeden 850 yerli ve yabancı şirketin katılımının beklendiğini söyledi.

Hamza, kuruluşundan itibaren 62'ncisi düzenlenecek fuarla ilgili hazırlıkları basın mensuplarına değerlendirdi.

Uluslararası Şam Fuarı'nın 1954'ten bu yana yapıldığını belirten Hamza, AA muhabirine, fuarın, Esed rejiminin devrilmesinin ardından ilk kez düzenleneceğini belirtti.

Fuarın kuruluşundan bu yana en büyük katılıma hazırlandığını vurgulayan Hamza, 27 Ağustos-5 Eylül tarihlerinde düzenlenecek fuara 22 ülkeden 850 şirketin katılacağını bildirdi. Hamza, "Suudi Arabistan'dan 80, Türkiye'den ise şu ana kadar 40'tan fazla şirketin katılımı bekleniyor. Toplamda 225 yabancı ve 625 yerli şirket ürünlerini sergileyecek." bilgisini verdi.

Fuarın ilk gününün yalnızca devlet yetkilileri ve basın mensuplarına açık olacağını vurgulayan Hamza, fuarda gıda, teknoloji, yapı, inşaat ve kimya sektörlerinin yanı sıra kültür ve sanat alanlarında da etkinlikler yapılacağını söyledi.

Fuarda, ekonomi alanında seminerlerin ve forumların düzenleneceğini belirten Hamza, her gün fuarda yer alacak Şam Forumu programında, Suriyeli iki bakanla halk arasında etkileşimli program yapılacağını dile getirdi.

Hamza, hazırlıklara 4 ay önce başladıkları fuarın 20 binden fazla Suriyeliye istihdam sağladığını aktardı.

Fuarda güvenliğin, İçişleri Bakanlığı personeli ile özel güvenlik şirketleri tarafından sağlanacağını belirten Hamza, bu görevlilerin iletişim becerileri konusunda özel eğitim aldığını kaydetti.