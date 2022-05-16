Uluslararası proje kapsamında yabancı öğrenciler, Aydın'ı gezdi - Haberler

AYDIN (AA) - Aydın'da yürütülen proje kapsamında kente gelen 27 yabancı öğrenci, şehirdeki öğrencilerin evlerinde konuk edildi.

Aydın Atatürk Anadolu Lisesi ile Bulgaristan, Fransa, İtalya, İspanya ve Portekiz'deki liselerin birlikte yürüttüğü Avrupa Birliği Erasmus+ Sharing Our Cultural Historic Artistic Heritage (Kültürel Tarihi Sanatsal Miraslarımızı Paylaşmak) projesi kapsamında yabancı uyruklu 27 öğrenci kente geldi.

Projenin Türkiye ayağında kültürler arası sürdürülebilir bir diyalog, işbirliği ve ortak mirasları korumak, yaşatmak ve unutulmaya yüz tutmuş geleneksel oyunlarla ilgili farkındalığı arttırmak konusu işlendi.

Yabancı konuklar, öğrencilerin evlerinde kalarak kentin, yemek, giyim, eğlence kültürünü de yakından tanıma fırsatı buldu. Öğrenciler, Karacasu ilçesindeki UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Afrodisias Antik Kenti başta olmak üzere bazı antik kentleri gezdi.

Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan, projenin ülke ve şehrin tanıtımı için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Okul Müdürü Ahmet Yılmaz da proje kapsamında okula gelen yabancı misafirleri ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını, bu etkinlikler ile öğrencilerin birbirlerinin kültürlerini tanıdığını kaydetti.

Atatürk Anadolu Lisesi İngilizce Öğretmeni ve Proje Koordinatörü Filiz Sertkaya da projelerle uluslararası işbirliği ve yardımlaşma içinde, somut olmayan ortak kültür miraslarının korunması, gelecek kuşaklara aktarılması ve dostluğun güçlendirilmesini hedeflediklerini anlattı.