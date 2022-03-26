Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı Kozan'da kutlanıyor

Adana'da bu yıl 10. kez düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı Kozan'da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Kutlama etkinlikleri kapsamında Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, Belediye Başkanı Kazım Özgan, protokol mensupları ve vatandaşların katılımıyla kortej yürüyüşü yapıldı.

Hoşkadem Camisi önünde de mehteran, folklor ve bando gösterisi sunuldu.

Kaymakam Gürçam, Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın bu yıl bir ayağının Kozan'da yapılmasından dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, ilçede sosyal ve kültürel faaliyetlerin artması yönünde temennilerde bulundu.