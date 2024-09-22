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Uluslararası Organ Nakli Kongresi İstanbul'da Gerçekleştirildi

Uluslararası Organ Nakli Kongresi İstanbul'da Gerçekleştirildi
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin organ naklinde dünya çapında en iyi 5 ülke arasında yer aldığını belirtti. İstanbul'da düzenlenen kongrede, tıp alanında önemli gelişmelere vurgu yapıldı ve Prof. Dr. Mehmet Haberal'a minnet ifadeleri sunuldu.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Türkiye bugün 76 böbrek nakil merkezi, 52 karaciğer nakil merkezi, 15 kalp nakil merkezi, 2 akciğer nakil merkeziyle ve etik kurullar kontrolünde 2020 senesinde 5 binin üzerinde nakil gerçekleştiren ve bu nakillerin bir yıllık yaşam sürelerinin yüzde 95 civarında olduğu, esasında organ naklini dünyada ilk en iyi yapan 5 ülkesinden bir tanesi" dedi.

İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Organ Nakli Kongresi'nde konuşan Memişoğlu, İstanbul'u dünyanın başkenti ve uğrak yeri olarak gördüğünü söyledi.

Memişoğlu, 1975 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Bölümü'nde Türkiye'de ilk kez annesinden 12 yaşındaki bir çocuğa, akrabalar arası böbrek naklini gerçekleştiren Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın 1980'de idealist bir stajyeri olduğunu belirterek, "Bir gün stajımızda böbrek naklini gerçekleştirdikten sonra üreterin ucunu gösterip idrarın çıktığı zaman 'İşte çocuklar bu insanın değiştirdik, yeniden hayata kazandırdık' dedi." ifadesini kullandı.

Memişoğlu, 1979'da dünyaya örnek olacak şekilde "Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve Nakli" kanununu hazırlayıp geçirten hocası Prof. Dr. Haberal'a minnetlerini sundu.

Türkiye'nin geçen süreçte sağlıkta çok ileri bir seviyeye geldiğini anlatan Memişoğlu, "Türkiye bugün 76 böbrek nakil merkezi, 52 karaciğer nakil merkezi, 15 kalp nakil merkezi, 2 akciğer nakil merkeziyle ve etik kurullar kontrolünde 2020 senesinde 5 binin üzerinde nakil gerçekleştiren ve bu nakillerin bir yıllık yaşam sürelerinin yüzde 95 civarında olduğu, esasında organ naklini dünyada ilk en iyi yapan 5 ülkesinden bir tanesi." diye konuştu.

Sağlık Bakanlığı olarak hedeflerinin bu sayıları artırmak olduğunu dile getiren Memişoğlu, "Ben buradan çıkacak her şeyin sağlık ve insanlığa faydası olacağını düşünüyorum. Bugün dünyada başta Gazze olmak üzere binlerce canın öldürüldüğü yerde, sizler gibi bir canı kurtarmak için gecesini gündüzüne katan insanlığın iyi tarafına teşekkür ediyor, kongrenin başarılı geçmesini diliyorum." şeklinde konuştu.

"İnsanlar İstanbul'a şifa bulmaya geliyor"

İstanbul Valisi Davut Gül, kentin dünyanın en güzel şehirlerinden biri olduğunu kaydederek, "Sadece kültür şehri, sanat şehri değil aynı zamanda eğitim ve bilim şehridir. 58 üniversite ve yaklaşık 1 milyona yakın öğrenciyle İstanbul ilme ciddi anlamda katkı sunuyor. Özellikle sağlık başta olmak üzere her alanda dünyanın dört bir yanında insanlar İstanbul'a şifa bulmaya geliyorlar. İnanıyorum ki sizin bu kongrenizle birlikte İstanbul'da gördükleriniz, İstanbul'da yaşadığınız tecrübeler hem şehrimizin hem de ilmi bir katkı daha sunar." ifadelerini kullandı.

Gül, Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin beşeri sermayesi olduğunu belirterek "Onun ve ekibinin her başarısı 85 milyon Türk vatandaşını gururlandırıyor. İstanbul Valisi olarak da bizleri gururlandırıyor." diye konuştu.

"Bir ilki yaşıyor olmanın mutluluğu içerisindeyiz"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un tarih boyunca bölgenin ve dünyanın en önemli bilim merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

İstanbul'un doğu ile batının buluştuğu özgün konumuyla bilginin paylaşılmasında ve yayılmasında çok önemli rol oynadığını anlatan İmamoğlu, "Bugün de İstanbul tıp alanında sadece bölgenin değil, tüm Avrupa'nın en gelişmiş kentlerinden biri konumunda yer almaktadır. Dünya Organ Nakli Derneği uluslararası kongresi kurulduğu günden bu yana hiç bu topraklara gelmemişti. O açıdan bir ilki yaşıyor olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bunun gerçekleşmesinde çok büyük rol oynayan Prof. Dr. Mehmet Haberal'a İstanbullular adına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kongrede, Prof. Dr. Mehmet Haberal, Medawar Ödülü'nü alan ilk Türk bilim insanı olacak.

Kaynak: AA / Koray Taşdemir - Güncel

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