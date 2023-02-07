Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı'ndan Türkiye'ye Taziye Mesajı

LOZAN, 7 Şubat (Xinhua) -- Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach, Türkiye ve Suriye'de meydana gelen depremlerde hayatlarını kaybedenler için başsağlığı diledi.

LOZAN, 7 Şubat (Xinhua) -- Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach, Türkiye ve Suriye'de meydana gelen depremlerde hayatlarını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Bach, IOC Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "IOC, Türkiye'nin güneydoğusunu ve Suriye'yi etkisi altına alan depremin yol açtığı trajik can kaybı ve yıkımı büyük bir üzüntüyle öğrenmiştir. Kalbimiz, hayatını kaybedenler, onların aileleri, arkadaşları ve yakınları ile birlikte" dedi.

Bach'ın açıklamasında, "Spor, toplulukların yeniden inşasında ve insanların hayatlarını normalleştirmede önemli bir rol oynuyor. Bu nedenle Olimpiyat Hareketi olarak elimizden gelen her şekilde yardım etmeye hazırız" ifadeleri yer aldı.