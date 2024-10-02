Uluslararası Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Sempozyumu Ankara'da Yapılacak

(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından "Uluslararası Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Sempozyumu" düzenlenecek. Liselere Giriş Sistemi (LGS) ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) gibi iki geniş katılımlı sınav başta olmak üzere pek çok sınavın gerçekleştirildiği Türkiye'deki sistemin masaya yatırılacağı sempozyumda, ölçme değerlendirme alanında dünyada yeni yaklaşım ve gelişmeler, yapay zeka tabanlı ölçme değerlendimeyle ilgili uygulamalar ve yenilikler ele alınacak.

MEB ve ÖSYM tarafından, 4- 6 Ekim 2024 tarihlerinde, Ankara'da Bilkent Otel ve Kongre Merkezi'nde Uluslararası Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Sempozyumu yapılacak.

ÖSYM'nin 50. Yılı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenecek sempozyumun açılışına Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy da katılacak. Sempozyumda, Türkiye'deki üniversitelerden akademisyenlerin yanı sıra uluslararası birçok uzman da sunum yapacak.

"Ölçme ve değerlendirme alanına güncel bir bakış sunulması" amaçlanan sempozyum kapsamında "yenilikçi ölçme ve değerlendirme uygulamaları, ölçme ve değerlendirmede yapay zeka uygulamaları, yabancı dilde alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemleri, puanlama, seçme ve yerleştirmede yenilikçi yaklaşımlar, test güvenliği uygulamaları ve ölçme süreçlerinde eşitlik, erişilebilirlik ve kapsayıcılık" gibi konu başlıkları yer alıyor.

Alanında uzman psikometri uzmanları konuşma yapacak

Alanında uzman uluslararası pek çok ismin katılacağı sempozyumda, Türkiye'deki üniversitelerden de öğretim üyeleri bilgilerini paylaşacak.

Sempozyumun ana konuşmacıları arasında Boston College'dan psikometri uzmanı Prof. Dr. Matthias Von Davier ile University of Massachusetts'ten Prof. Dr. Stephen Sireci yer alıyor. Davier, "Yapay Zeka Kullanarak Eğitim Ölçme ve Değerlendirmeye Yenilikçi Yaklaşımlar" başlıklı, Sireci ise "Özelleştirilmiş Değerlendirmeler: Eğitim Değerlendirmesinde En Yeni Evrim" konulu konuşma yapacak.

Sempozyumun diğer konuşmacıları arasında akademisyenler; Prof. Dr. James Purpura, Dr. Nick Saville, Dr. Öğr. Üyesi Ömer Kutlu, Doç. Dr. Alper Şahin, Doç. Dr. Aysel Sarıcaoğlu Aygan, Prof. Dr. Halil Yurdugül, Doç. Dr. Erkan Hasan Atalmış, Prof. Dr. Anthony Green, Doç Dr. Qiwei He, Dr. Hanan Khalifa, Prof. Dr. Nermin Yazıcı, Prof. Dr. Şevki Kömür, Prof. Dr. Duygu Anıl, Prof. Dr. Bayram Çetin, Doç. Dr. Ahmet Salih Şimşek, Prof. Dr. Umut Mert Dur, Doç. Dr. Kemal Yıldız, Dr. Ümmügül Bezirhan, Prof. Dr. Eda Gürlen, Prof. Dr. Selahattin Gelbal, Prof. Dr. Çiler Hatipoğlu, Prof. Dr. Melek Gülşah Şahin, Doç. Dr. Kübra Atalay Kabasakal yer alacak.