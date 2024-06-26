Uluslararası Öğrencilik Zirvesi "İklim ve Çevre" temasıyla İstanbul'da başladı

Bab-ı Alem Uluslararası Öğrenci Derneği tarafından düzenlenen Uluslararası Öğrencilik Zirvesi (ISTSUM), İstanbul'da başladı.

Fatih Neslişah Sultan Kültür Merkezinde "İklim ve Çevre" temasıyla gerçekleştirilen zirveye, farklı ülkelerden gelen öğrenciler ile akademisyenler katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Bab-ı Alem Uluslararası Öğrenci Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Akcan, eğitim ve bilinçlenmenin çevre ve iklim konusunun en önemli yapı taşlarından olduğunu söyledi.

Akcan, "Hepiniz öğrenci olarak bulunduğunuz ülkelerde ve geri döndüğünüzde kendi ülkelerinizde bu konuda bilinçli bireyler yetiştirme sorumluluğunu taşıyorsunuz. Bu zirve, farklı kültürlerden gelen öğrencilerin bilgi ve deneyimlerini paylaşmaları, yeni fikirler üretmeleri ve ortak çözümler geliştirmeleri için eşsiz bir platform sunuyor." dedi.

Zirvede ele alınacak tüm konuların insanların yaşam hakkının da bir parçası olduğunu vurgulayan Akcan, şöyle konuştu:

"Dünyamızda kendisine yaşam hakkı tanınmayan milyonlarca masum ve mazlum insan vardır. Gazze'de, Doğu Türkistan'da olduğu gibi. Kendilerini iklim ve çevre savunucusu ilan eden devletlerin de Filistin'de yapılan soykırıma sessiz kalmalarına değinmeden geçmek istemiyorum. Bu devletler sözde insan hakları savunucusu olduklarını iddia ettikleri gibi kendilerini de bizim ve çevrenin de en büyük savunucusu olarak lanse ediyorlar. Ancak İsrail'in ne insan hakkı tanıdığı ne çevreyi ne de iklimi düşündüğü saldırılarına en ufak bir ses çıkartmadıkları, en küçük bir tepki göstermedikleri gibi en üst düzeyde de destek veriyorlar. Bu utanmazlık ve aymazlığı da dikkatinize sunmak istiyorum."

"Türkiye büyük bir gayretle dünyada hak ettiği yeri aldı"

Eski Büyükelçi Prof. Dr. Ahmet Kavas da etkinliğin gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, uluslararası öğrenci olmanın çok büyük özveri ve fedakarlık istediğini, dünyadaki üniversitelerde okuyan 230 milyon öğrenciden 8 milyon kadarının uluslararası öğrenci olduğunu söyledi.

Kendi dönemlerinde uluslararası öğrencilerin parmakla gösterilecek kadar az olduğunu aktaran Kavas, "Üniversitelerimizde 150 bin civarında. Kayıtlı uluslararası öğrenci konusunda Türkiye büyük bir gayretle dünyada hak ettiği yeri aldı, daha da iyisini hak ediyor. Şu anda 7. sırada." dedi.

Uluslararası öğrenci konusundaki yürüyüşlerini devam ettirmeleri gerektiğini vurgulayan Kavas, Türkiye'nin bu alandaki başarısının diğer ülkeleri rahatsız ettiğini dile getirdi.

Kavas, büyük ekonomik gücü olan devletlerin uygulamalarının çevreyi yaşanmaz hale getirdiğini ancak bunun sonuçlarının herkesi ilgilendirdiğini vurgulayarak, "Meseleyi çıkaranla ona çözüm üreten aynı olduğu zaman bu mesele çözülmez. Bu meseleye bizim de girmemiz gerekiyor. Sizler de 3-5 sene sonra, birçoğunuz çok farklı uluslararası kuruluşlarda, çevreyle iklimle alakalı projeleri yazan, uygulayan ve geleceğin dünyasında bunların faydalarını oluşturan kişiler olacaksınız. Olmak da zorundayız." diye konuştu.

Konuşmalarının ardından Bab-ı Alem Uluslararası Öğrenci Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Akcan, Kavas'a hediye takdim etti.

Yarın sona erecek zirve kapsamında, iklim ve çevre üzerine paneller ve küçük gruplar halinde çalıştaylar düzenlenecek.