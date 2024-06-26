Üye Girişi
Haberler

Uluslararası Öğrencilik Zirvesi "İklim ve Çevre" temasıyla İstanbul'da başladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bab-ı Alem Uluslararası Öğrenci Derneği tarafından düzenlenen Uluslararası Öğrencilik Zirvesi (ISTSUM), İstanbul'da başladı.

Bab-ı Alem Uluslararası Öğrenci Derneği tarafından düzenlenen Uluslararası Öğrencilik Zirvesi (ISTSUM), İstanbul'da başladı.

Fatih Neslişah Sultan Kültür Merkezinde "İklim ve Çevre" temasıyla gerçekleştirilen zirveye, farklı ülkelerden gelen öğrenciler ile akademisyenler katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Bab-ı Alem Uluslararası Öğrenci Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Akcan, eğitim ve bilinçlenmenin çevre ve iklim konusunun en önemli yapı taşlarından olduğunu söyledi.

Akcan, "Hepiniz öğrenci olarak bulunduğunuz ülkelerde ve geri döndüğünüzde kendi ülkelerinizde bu konuda bilinçli bireyler yetiştirme sorumluluğunu taşıyorsunuz. Bu zirve, farklı kültürlerden gelen öğrencilerin bilgi ve deneyimlerini paylaşmaları, yeni fikirler üretmeleri ve ortak çözümler geliştirmeleri için eşsiz bir platform sunuyor." dedi.

Zirvede ele alınacak tüm konuların insanların yaşam hakkının da bir parçası olduğunu vurgulayan Akcan, şöyle konuştu:

"Dünyamızda kendisine yaşam hakkı tanınmayan milyonlarca masum ve mazlum insan vardır. Gazze'de, Doğu Türkistan'da olduğu gibi. Kendilerini iklim ve çevre savunucusu ilan eden devletlerin de Filistin'de yapılan soykırıma sessiz kalmalarına değinmeden geçmek istemiyorum. Bu devletler sözde insan hakları savunucusu olduklarını iddia ettikleri gibi kendilerini de bizim ve çevrenin de en büyük savunucusu olarak lanse ediyorlar. Ancak İsrail'in ne insan hakkı tanıdığı ne çevreyi ne de iklimi düşündüğü saldırılarına en ufak bir ses çıkartmadıkları, en küçük bir tepki göstermedikleri gibi en üst düzeyde de destek veriyorlar. Bu utanmazlık ve aymazlığı da dikkatinize sunmak istiyorum."

"Türkiye büyük bir gayretle dünyada hak ettiği yeri aldı"

Eski Büyükelçi Prof. Dr. Ahmet Kavas da etkinliğin gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, uluslararası öğrenci olmanın çok büyük özveri ve fedakarlık istediğini, dünyadaki üniversitelerde okuyan 230 milyon öğrenciden 8 milyon kadarının uluslararası öğrenci olduğunu söyledi.

Kendi dönemlerinde uluslararası öğrencilerin parmakla gösterilecek kadar az olduğunu aktaran Kavas, "Üniversitelerimizde 150 bin civarında. Kayıtlı uluslararası öğrenci konusunda Türkiye büyük bir gayretle dünyada hak ettiği yeri aldı, daha da iyisini hak ediyor. Şu anda 7. sırada." dedi.

Uluslararası öğrenci konusundaki yürüyüşlerini devam ettirmeleri gerektiğini vurgulayan Kavas, Türkiye'nin bu alandaki başarısının diğer ülkeleri rahatsız ettiğini dile getirdi.

Kavas, büyük ekonomik gücü olan devletlerin uygulamalarının çevreyi yaşanmaz hale getirdiğini ancak bunun sonuçlarının herkesi ilgilendirdiğini vurgulayarak, "Meseleyi çıkaranla ona çözüm üreten aynı olduğu zaman bu mesele çözülmez. Bu meseleye bizim de girmemiz gerekiyor. Sizler de 3-5 sene sonra, birçoğunuz çok farklı uluslararası kuruluşlarda, çevreyle iklimle alakalı projeleri yazan, uygulayan ve geleceğin dünyasında bunların faydalarını oluşturan kişiler olacaksınız. Olmak da zorundayız." diye konuştu.

Konuşmalarının ardından Bab-ı Alem Uluslararası Öğrenci Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Akcan, Kavas'a hediye takdim etti.

Yarın sona erecek zirve kapsamında, iklim ve çevre üzerine paneller ve küçük gruplar halinde çalıştaylar düzenlenecek.

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Çevre Etkinlik Uluslararası İlişkiler Güncel Haberler

Bakan Yerlikaya gündüz kuşağı programlarını eleştirdi, Müge Anlı'nın yanıtı sert oldu

Bakan Yerlikaya gündüz kuşağı programlarını eleştirdi, Müge Anlı'nın yanıtı sert oldu

 Cübbeli Ahmet AK Parti'de seçim yenilgisinin faturasını kesti: Mağlubiyetin sorumlusu Efkan Ala, derhal istifa etsin

Cübbeli Ahmet AK Parti'de seçim yenilgisinin faturasını kesti: Mağlubiyetin sorumlusu Efkan Ala, derhal istifa etsin

 Tacikistan'da skandal görüntüler! Yetkililer başörtülü kadınları hastanelere almamaya başladı

Tacikistan'da skandal görüntüler! Yetkililer başörtülü kadınları hastanelere almamaya başladı

Bakmadan Geçme

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 27 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi! 27 Haziran Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 27 Haziran Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 27 Haziran 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 27 Haziran Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! EURO 2024 eşleşmeleri! Kim kiminle eşleşti? 27 Haziran Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 27 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 27 Haziran 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? Beşiktaş stadı yangın söndü mü? Tüpraş Stadı yangın son durum ne? Yangın neden çıktı? #128680 27 Haziran Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 27 Haziran Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 27 Haziran İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! Mersin deprem mi oldu? SON DAKİKA Mersin deprem şiddeti kaç, merkezi neresi? 27 Haziran Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 27 Haziran Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Gürcistan Müslüman mı, dini ne?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Asgari ücrete ara zam yok, yeni asgari ücret için aralıkta bir araya geleceğiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Asgari ücrete ara zam yok, yeni asgari ücret için aralıkta bir araya geleceğiz
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title