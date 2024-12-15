Uluslararası Öğrencilere 'New Journalism 101' Eğitimi Tamamlandı

Anadolu Ajansı (AA) Akademi koordinasyonunda, Türkiye'de eğitim gören ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Türkiye Bursu sahibi uluslararası öğrencilere yönelik düzenlenen "New Journalism (NJ) 101" eğitimi, kapanış töreniyle sona erdi.

Eğitimin kapanış töreni, AA Genel Müdürlüğündeki AAtölye'de düzenlendi.

Programa katılanlara sertifikalarını AA Akademi Müdür Yardımcısı Bilgay Duman ile YTB'den Zeynep Kılıç ve Melih Gökçeoğlu verdi.

Etkinlik, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Eğitim programı

"NJ 101", Türkiye Bursu sahibi uluslararası öğrencilerin medya alanındaki yetkinliklerini artırmayı, Türk medyasına aşinalıklarını geliştirmeyi, medya okuryazarlığı becerilerini pekiştirmeyi ve görsel iletişim ile medya tekniklerinde temel beceriler kazanmalarını sağlamayı amaçlıyor.

Bu hedefler doğrultusunda, öğrencilere medya sektörünün çeşitli yönlerini kapsayan temel eğitimler sunuldu.

"NJ 101" eğitimi, uluslararası öğrencilere medya ve iletişim sektörlerinde temel bilgiler sağlayarak, onların kariyerlerini şekillendirme ve kültürel sınırları aşarak global bağlantılar kurma fırsatı sunarken, eğitim müfredatında, teorik eğitimler, uygulamalı atölyeler, interaktif oturumlar ve proje bazlı uygulamalar yer aldı.

4 gün süren eğitimde, AA muhabirleri tarafından haber yazım teknikleri, röportaj teknikleri, dijital medyanın etkin kullanımı, temel fotoğrafçılık teknikleri, temel video çekimi teknikleri, reji eğitimi, etkili iletişim ve hitabet kuralları, teyit haberciliği, medyada yapay zeka kullanımı, infografik, canlı yayın, anons, siber güvenlik ve medya simülasyonları dersleri verildi.