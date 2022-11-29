Uluslararası Öğrenciler Fransız Ekonomisine Her Sene 5 Milyar Euro Katkıda Bulunuyor

PARİS, 29 Kasım (Xinhua) -- Fransa'da Pazartesi günü yayınlanan bir ankete göre, uluslararası öğrenciler Fransız ekonomisine her sene yaklaşık 5 milyar euro (5,2 milyar ABD doları) katkıda bulunuyor.

PARİS, 29 Kasım (Xinhua) -- Fransa'da Pazartesi günü yayınlanan bir ankete göre, uluslararası öğrenciler Fransız ekonomisine her sene yaklaşık 5 milyar euro (5,2 milyar ABD doları) katkıda bulunuyor.

Campus France ajansı tarafından yapılan araştırmaya, son üç sene içinde Fransa'da kalan yaklaşık 9.992 uluslararası öğrenci katıldı.

Öğrencilerin beş ana finansman kaynağına odaklanan araştırmada listenin başında aile desteği yer alıyor.

Kişisel tasarruflar ikinci en yaygın gelir kaynağı olurken, bunu Caisse d'Allocations Familiales (Aileler için Fransız Devlet Yardımı) ve ücretli işlerden gelen yardım takip etti.

Öte yandan, ankete katılanların yaklaşık yüzde 18'i, eğitimlerinin kendi ülkelerinden gelen burslarla ya da Fransız hükümeti tarafından finanse edildiğini söyledi.

Araştırmaya göre, uluslararası öğrenciler ayda ortalama 867 euro harcıyor ve ortalama 2.822 euro öğrenim ücreti ödüyor.

Campus France, "Gelirden tüm harcamaları çıkardığınızda 1,35 milyar euroluk net bir katkı kaydedildi. Bu, Fransa'daki uluslararası öğrencilerin doğrudan ekonomik etkisi" ifadelerini kullandı.

Fransız kurumlarına kayıtlı yabancı öğrenci sayısı 2021-22'de yüzde 8 artarak 15 yılın en hızlı büyümesini gerçekleştirdi. Campus France, 400.000'den fazla uluslararası öğrencinin şu anda Fransa'da eğitim gördüğünü belirtti. (1 euro = 1,04 ABD doları)