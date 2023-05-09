TİCARET Bakanlığı'nca Ankara'da 10 ülkenin katılımıyla düzenlenen 'Uluslararası Narkotik Dedektör Köpekler Şampiyonası' başladı. 3 gün sürecek yarışmada Türkiye'yi 14 aylık Alman çoban köpeği 'Nobel' temsil ediyor.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'nce kaçakçılıkla mücadelede ulusal ve uluslararası iş birliğini geliştirmek, bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmak amacıyla düzenlenen 'Uluslararası Narkotik Dedektör Köpekler Şampiyonası', Ticaret Bakanlığı Köpek Eğitim Merkezi'nde başladı. 3 gün sürecek yarışmada Türkiye, Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, Macaristan, Moldova, Karadağ, Romanya, Sırbistan ve Özbekistan'dan eğitimli köpekler yeteneklerini sergileyecek. Türkiye adına Bakanlık tesislerinde yetiştirilen 14 aylık Alman çoban köpeği 'Nobel' rakipleri ile yarışacak.

Şampiyona kapsamında gerçekleştirilecek, 'kutu araması', 'oda araması', 'araç araması' ve 'itaat' etapları için sıralama kurası çekildi. Etapların tamamlanmasının ardından en yüksek puana ulaşan köpeğe ve eğitmenine kupa ödülü, katılım sertifikası ve köpeğe özel hediyeler verilecek.