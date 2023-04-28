Üye Girişi
Haberi Paylaş
Uluslararası Metro Transit Fuarı, Çin'in Qingdao Kentinde Başladı

Uluslararası Metro Transit Fuarı, Çin'in Qingdao Kentinde Başladı

Güncel Haberler

QİNGDAO, 28 Nisan (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shandong eyaletine bağlı Qingdao kentinde düzenlenen Uluslararası Metro Transit Fuarı'nı ziyaret eden katılımcılar, 27 Nisan 2023. Uluslararası Metro Transit Fuarı ve Forumu (Beijing-Qingdao) ve 1.

QİNGDAO, 28 Nisan (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shandong eyaletine bağlı Qingdao kentinde düzenlenen Uluslararası Metro Transit Fuarı'nı ziyaret eden katılımcılar, 27 Nisan 2023.

Uluslararası Metro Transit Fuarı ve Forumu (Beijing-Qingdao) ve 1. Çin Metro Transit Yüksek Teknoloji Fuarı Perşembe günü Qingdao'da başladı. (Fotoğraf: Li Ziheng/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Shandong Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title