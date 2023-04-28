Uluslararası Metro Transit Fuarı, Çin'in Qingdao Kentinde Başladı

QİNGDAO, 28 Nisan (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shandong eyaletine bağlı Qingdao kentinde düzenlenen Uluslararası Metro Transit Fuarı'nı ziyaret eden katılımcılar, 27 Nisan 2023. Uluslararası Metro Transit Fuarı ve Forumu (Beijing-Qingdao) ve 1.