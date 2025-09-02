Uluslararası Medya Sanatı Festivali 'Ars Electronica' Zorlu PSM'de Sanatseverlerle Buluşuyor

Uluslararası Medya Sanatı Festivali "Ars Electronica", 21-28 Ekim'de Zorlu PSM'de sanatseverlerle buluşacak

Avusturya'da ilki 1979'da düzenlenen, teknolojik sanatlar alanında dünyanın önde gelen festivali ve platformu Ars Electronica, Zorlu PSM ve Piksel.Creative Solutions partnerliğiyle hayata geçirilecek.

Bugüne kadar milyonlarca sanatseveri ağırlayan sergi, mekansal enstalasyonlardan ekran tabanlı işlere, ses ve ışığın sınırlarını zorlayan performanslardan atölyelere kadar uzanan geniş bir programla misafirlerine kapılarını açacak.

Etkinliğin hem bir sergi hem de uluslararası sanatçıların işlerini İstanbul'a, Türk sanatçıların yaratıcı projelerini de dünyaya taşıyan dijital bir sanat platformu olarak kültür sanat dünyasında dikkati çekmesi bekleniyor.

Mekanı titreşim ve rezonansla dönüştüren, adeta canlıymış gibi hareket eden hipnotik kinetik heykeli "Cycloid-E" ile "Cod.Act", etrafımızı saran ama görünmeyen elektromanyetik dalgaları, bir şelaleyi andıran bir ışık ve ses performansına dönüştüren Marc Vilanova'nın "Cascade", hiper-gerçeklik ve yapay zeka üzerine düşündüren Martyna Marciniak'ın "Anatomy of Non-Fact", iklim krizini canlı alg kültürleri aracılığıyla görünür kılan Noor Stenfert Kroese'nin "Fading Colours" enstalasyonu, bu yılki edisyonda öne çıkan eserler arasında yer alacak.

Uluslararası sahnenin yaratıcı stüdyolarından Universal Everything ise izleyiciyi hareketle etkileşime giren, bedenin jestleriyle şekillenen büyüleyici bir dijital evrenin parçası olmaya davet eden interaktif işiyle sanatseverlerle buluşacak.