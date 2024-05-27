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Uluslararası Maarif Erbil Okullarında Mezuniyet Töreni

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Irak'ın Erbil kentindeki Uluslararası Maarif Erbil Okullarında mezuniyet töreni gerçekleştirildi. Törene Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakan ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, Türkiye Maarif Vakfı Irak Temsilcisi Fahreddin Keskin, siyasiler ve okul yetkilerinin yanı sıra veliler ve öğrenciler katıldı. Uluslararası Maarif Erbil Okullarında uluslararası diploma programında ilk kez mezun olan 22 öğrencinin yanı sıra yerel lise programında da 22 olmak üzere toplamda 44 öğrenci mezun oldu.

Irak'ın Erbil kentindeki Uluslararası Maarif Erbil Okullarında mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Törene Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakan ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, Türkiye Maarif Vakfı Irak Temsilcisi Fahreddin Keskin, siyasiler ve okul yetkilerinin yanı sıra veliler ve öğrenciler katıldı.

Uluslararası Maarif Erbil Okullarında uluslararası diploma programında ilk kez mezun olan 22 öğrencinin yanı sıra yerel lise programında da 22 olmak üzere toplamda 44 öğrenci mezun oldu.

Keskin, burada yaptığı konuşmada, Maarif Vakfı'nın, bugün itibariyle 52 ülkede, 467 okul, yaklaşık 52 binden fazla öğrencisiyle dünyada sayılı eğitim kurumları arasında yerini aldığını söyledi.

Maarif Vakfı'nın Erbil, Bağdat ve Kerkük'te dört ayrı kampüste anaokulundan lise sona kadar 3 binden fazla öğrencisiyle eğitim hizmetlerine devam ettiğini vurgulayan Keskin, diğer vilayetlerde de okul açma arayışlarının sürdüğüne dikkati çekti.

Keskin, şöyle konuştu:

"Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızı, kendinden emin, gelecek hedeflerine odaklanmış bir şekilde yeni bir hayat yolculuğuna uğurlayacağız. 'En iyi yatırım insana yapılan yatırımdır.' anlayışıyla gençlerimiz geleceğe bırakacağımız iyi mirasımız olacaklardır. Çünkü eğitim, uzun ve zorluklarla dolu bir yoldur. Hepimiz için maliyeti fazladır. Meyvesini ancak yıllar sonra alırız."

Kaynak: AA / Güncel

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