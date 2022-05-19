Uluslararası Kurumların Elindeki Çin Bankalar Arası Tahvilleri Hafif Azalış Gösterdi - Haberler

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Uluslararası Kurumların Elindeki Çin Bankalar Arası Tahvilleri Hafif Azalış Gösterdi

Xinhua - Güncel
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Uluslararası Kurumların Elindeki Çin Bankalar Arası Tahvilleri Hafif Azalış Gösterdi

SHANGHAİ, 19 Mayıs (Xinhua) -- Çin Merkez Bankası Shanghai Baş Ofisi tarafından yayınlanan bir raporda, yurtdışındaki kuruluşların, ellerindeki Çin bankalararası tahvil miktarını azalttığı kaydedildi.

SHANGHAİ, 19 Mayıs (Xinhua) -- Çin Merkez Bankası Shanghai Baş Ofisi tarafından yayınlanan bir raporda, yurtdışındaki kuruluşların, ellerindeki Çin bankalararası tahvil miktarını azalttığı kaydedildi. Rapora göre, Nisan ayı sonu itibarıyla yurtdışı kuruluşların elindeki Çin'in bankalararası piyasasında bulunan tahvil miktarı 3,77 trilyon yuan (558,52 milyar ABD doları) oldu ve ülkenin bankalararası tahvil piyasasındaki tahvil miktarının yüzde 3,2'sini oluşturdu. Bu miktar, Mart ayı sonunda kaydedilen 3,88 trilyon yuandan daha az oldu. Rapor, Nisan ayında iki yeni yurtdışı kurumsal yatırımcının Çin'in bankalararası tahvil piyasasına girdiğini ve geçen ay sonu itibarıyla toplam yatırımcısı sayısının 1.035'e çıktığını gösterdi.

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Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, Shanghai, Nisan, Mayıs, Güncel, Haberler

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