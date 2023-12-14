Uluslararası Kurtarma Komitesi: İklim Krizi ve Silahlı Çatışmalar İnsani Krizleri Ağırlaştıracak

Uluslararası Kurtarma Komitesi (IRC), gelecek yıl dünyadaki insani krizlerin iklim krizi, silahlı çatışma ve artan borç yükü nedeniyle ağırlaşacağı uyarısında bulundu. IRC'nin raporuna göre, 2024'te çoğunluğu Afrika'dan 20 ülkede insani krizin kötüye gitme riski bulunuyor. Sudan, İsrail saldırıları altındaki Filistin ve Güney Sudan, en yoğun insani kriz riski taşıyan ülkeler olarak belirlendi.

Uluslararası Kurtarma Komitesi (IRC) "iklim krizi, silahlı çatışma ve artan borç yükünün gelecek yıl dünyadaki insani krizleri ağırlaştıracağı" uyarısında bulundu.

IRC'nin yayımladığı raporda, 2024'te çoğunluğu Afrika'dan 20 ülkede insani krizin kötüye gitme riskinin bulunduğuna işaret edildi.

Raporda, insani krizlerin en yoğun görülme riskini barındıran ülkelerin başını Sudan'ın çektiği vurgulanırken ikinci sırayı İsrail saldırıları altındaki Filistin, üçüncü sırayı ise Güney Sudan'ın aldığı kaydedildi.

Söz konusu 20 ülke arasında Sahra Altı Afrika'dan 9 ülkenin yanı sıra Myanmar, Afganistan, Lübnan, Suriye, Yemen, Ukrayna, Ekvator ve Haiti'nin yer aldığı ifade edilen raporda, küresel ölçekteki insani yardım ihtiyacının yüzde 86'sının dünya nüfusunun yüzde 10'unu oluşturan 20 ülkeden kaynaklandığı ve yerlerinden edilen kişilerin yüzde 70'inin bu ülkelerden olduğu belirtildi.

Raporda, Sudan'ın, iç savaşın en şiddetli yaşandığı ülke olduğuna işaret edilirken İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'nin ise 2023'te en fazla sivilin öldüğü yer olarak öne çıktığına dikkat çekildi.

Ayrıca raporda, bu yıl insani yardıma muhtaç kişi sayısının 300 milyona, yerlerinden edilen kişi sayısının ise yaklaşık 110 milyona yükseldiği aktarıldı.

Venezuelalı düzensiz göçmenlere ev sahipliğiyle bilinen Ekvador'un da artan şiddet, uyuşturucu kaçakçılığı ve Kovid-19 salgınının ekonomiye etkileri nedeniyle bu yıl insani krizlerin ağırlaşabileceği ülkeler listesine ilk kez eklendiği vurgulanan raporda, çete şiddetlerine sahne olan Haiti'de de halkın yaklaşık olarak yarısının insani yardıma muhtaç haline geldiğine işaret edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IRC Başkanı David Miliband, yerlerinden edilen milyonlarca kişiyi desteklemek ve cezasızlığı durdurmak için iklim krizine önem verilmesi ve kadınların güçlendirilmesi çağrısında bulundu.